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越冷越要吃！上班族小確幸　網友激推「好吃到來不及拍照」的剉冰棒

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▲▼統一冰品＋火鍋。（圖／記者黃克翔攝）

▲7-ELEVEN推出「買鍋送冰」活動，購買指定品項個人鍋物就送「雙重奏Meets剉冰棒」，獨特口感讓網友大讚，也成為上班族午餐小確幸首選。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

韓國人流行「以熱治熱」不是新聞，但很多人不知道，韓國人更愛「吃冰過冬」，就算是飄著大雪、氣溫急凍，也要大口吃冰才過癮！在冷颼颼的冬天，穿著大衣、窩進開著暖氣的店裡，來上一碗好看又好吃的剉冰，就是最道地的韓國過冬法，也讓韓國的冰店一間接著一間地開，成為年輕人最愛的據點，這股冬天吃冰的熱潮近幾年也燒來台灣，超愛吃火鍋的台灣人，早已習慣無論什麼季節都可以大口吃鍋，吃完火鍋當然還要來支冰棒收尾才完整，但只有一個人又突然想吃火鍋的時候怎麼辦？超商推出「個人鍋物」已行之有年，因應近年這股「吃冰過冬」的風潮，更祭出「買鍋送冰」的活動，一個人的享受也不打折扣。

這幾天全台氣溫明顯下降，終於有了冬天的感覺，這個時候就是要怒吃火鍋啊！不然要幹嘛，吃完熱熱的火鍋之後，難免想轉換一下口味，香甜清爽的冰棒或是帶有沙沙口感的剉冰都是好選擇，就有老饕分享，自己吃完火鍋之後馬上來一支「剉冰棒」，煉乳、抹茶剉冰加上紅豆的滋味，不僅少了一般冰棒的奶油甜膩感，多重口感也更有層次，順道解了大口吃肉的油膩，可說是一次絕佳的味覺衝擊。

▲▼吃冰過冬，超商鍋物。（圖／記者張惠媛攝）

▲7-ELEVEN近期推出「雙重奏Meets剉冰棒」，有「黑糖紅豆煉乳」及「抹茶紅豆煉乳」2種口味，甫上市就引發搶購潮。（圖／統一企業提供）

這款神級剉冰棒到底是什麼？原來是超商近期推出的「雙重奏Meets剉冰棒」，有「黑糖紅豆煉乳」及「抹茶紅豆煉乳」2種口味，才推出不久已有網友在Dcard上發文大讚「整體94讚」、「黑糖超香、抹茶不會苦」，還說「好吃到直接被我吃光所以沒有照片ㄏㄏㄏ」，引來同好推推「今天有吃抹茶的，真的好吃」。

「雙重奏Meets黑糖紅豆煉乳剉冰棒」的黑糖細剉冰中有滿滿紅豆，上方的煉乳濃郁爆漿，裹上香甜清爽的牛奶雪糕，一口咬下就散發濃濃黑糖香氣；「雙重奏Meets抹茶紅豆煉乳剉冰棒」則以抹茶細剉冰為基底，搭配粒粒飽滿的紅豆與爆漿煉乳，外層牛奶雪糕和細剉冰巧妙融合，雪白色的外觀與抹茶色及紅豆色搭配起來超時尚，超吸讚的日系風格小清新，上傳IG大加分。

▲▼統一冰品＋火鍋。（圖／記者黃克翔攝）

▲超商販售的個人鍋物一直以來都被認為「C/P值超高」，一碗料滿滿，光看就覺得好療癒，一個人獨享暖呼呼的幸福感。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼統一冰品＋火鍋。（圖／記者黃克翔攝）

▲御選紅燒牛肉麵一碗裡面有4塊大大的牛肉，厚實程度令人驚豔，撫慰了疲憊的心靈。（圖／記者黃克翔攝）

入冬之後，火鍋店外總是排著長長人龍，不管是麻辣鍋、泰式火鍋、薑母鴨、麻油雞等都人氣爆棚，但想要天天揪人吃火鍋不是容易的事，超商看準這「一人份」的需求，推出多款單人鍋物，以泰國直輸醬汁搭配泰式香料、椰漿與泰國進口河粉，呈現道地酸辣湯風味的泰式酸辣鍋，雞腿肉＋蝦仁的雙主菜更是讓人直呼過癮；冬令進補必吃的麻油雞麵線也買得到，文火燉煮的雞高湯添加米酒與高麗菜，湯頭更香濃鮮甜，整隻雞腿以麻油醃漬，搭配以老薑煸香的凍豆腐、米血等配料，是溫暖滋補首選；除了鍋物之外，台灣經典美食牛肉麵也是季季熱銷，選用牛腱心，以高壓燉煮牛骨至釋出鮮味，再加入中藥與陳年豆瓣熬成的濃郁高湯，喝一口就全身都暖了起來。

▲▼統一冰品＋火鍋。（圖／記者黃克翔攝）

▲即日起～12/17，購買指定湯麵／鍋物就免費送一支「雙重奏Meets剉冰棒」，想吃鍋也想吃冰的願望一次滿足。（圖／記者黃克翔攝）

12/4～12/17間超商推出超值火鍋組合，只要買指定湯麵／鍋物就免費送一支「雙重奏Meets剉冰棒」，無論是上班族、單身族還是學生，在家裡或是公司，隨時想吃就能吃，一個人也能好好享受吃冰過冬的樂趣，絕對是這個冬天暖胃暖心的絕佳搭配。

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鍋物超商meets雙重奏剉冰棒吃冰過冬

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