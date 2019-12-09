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超強小7高雄登場！智能無人店「X-STORE 3」即將進駐南台灣

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▲▼小七無人店 。（圖／業者提供）

▲小七無人店 「X-STORE」計劃 。（圖／業者提供，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

史上最強小七即將登場，超商業者結合X-STORE、Big7、品牌複合打造多元創新「X-STORE 3」應用智能科技革新門市經營，往高科技無人商店發展，「第五消費空間」即將在高雄新亮相。

因應社會趨勢變化，7-ELEVEN讓消費者享受涵蓋Experience（體驗）、Entertainment（娛樂）、Education（教育）服務，藉著使用各種與時俱進各項科技工具，讓門市經營越趨智能化。

7-ELEVEN指出，2018年X-STORE開啟台灣無人商店里程碑，創造新零售體驗服務的實驗場域；2019年陸續推出品牌聯名店、Big7更進一步落實3E的經營理念，「X-STORE 3」將多元創新整合在同一消費場景內，積極為未來零售需求和消費趨勢提前做足準備。

▲7-ELEVEN創新整合 「X-STORE 3」挺進南台灣。（圖／711提供）

▲7-ELEVEN創新整合 「X-STORE 3」挺進南台灣。

「X-STORE 3」延續過去X-STORE以探索（eXplore）、體驗（eXperience）、超越（eXcellent）三大概念，與異業大廠攜手合作，共同將14款既有設備全新升級，更研發出8款X-STORE全新科技設備，如全新研發的智FUN機、AI銷售預測系統、AIoT人工智慧物聯網等，技術皆領先國內其他便利商店。

全新的服務包括，導入全類別商品的AI銷售預測系統，應用AIoT（人工智慧物聯網）以更智能化的科技確保食品安全、提升節能省電效益，並簡化門市工作日誌等。在「X-STORE 3」內同時也展現有多樣態的創新經營模式，小至僅需1坪空間智FUN機，到滿足快速購物需求的17.5坪迷你超商、支援多種支付工具的自助調理區。

X-STORE 3同時結合Big 7複合店經營，引進首創的全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，生啤酒、現烤烘焙麵包與充滿書香的博客來，透過多元複合的經營模式創造在住家、辦公室、咖啡廳與網路世界以外，最便利、可近的第五消費空間。

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