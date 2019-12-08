一晚持刀連搶3超商僅得600元　南警5小時內逮人錢還來不及花

▲21歲郭姓男子持刀蒙面連搶3家超商，被一分局緝獲，起獲作案刀械及贓款。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名持刀男子12月8日凌晨連搶東區3間超商，僅搶得600元後逃逸，台南市警一分局，案件發生後5小時，循線在東區犯嫌租屋處將其逮捕到案，查扣作案用廚師刀1支、犯案所得之現金百元鈔6張，全案依強盜罪嫌送辦。

警方指出，8日清晨4時許接續接獲轄內3間超商報案，指稱1名戴口罩之持刀歹徒到店內向店員表示「錢拿出來！」，其中1間超商被搶走新台幣600元、2間超商未被得逞，一分局接到報案後，立即由東寧派出所、莊敬派出所、偵查隊、鑑識組等單位派員前往現場調查，為預防再有超商受害，立即發動警網在該地區進行擴大搜尋，針對超商加強安全防範。

警方調閱監視系統進行清查過濾，在案發後5小時，一分局專案小組即鎖定歹徒行蹤，在台南市東區21歲郭姓犯嫌租屋處，將他其逮捕到案，查扣作案用廚師刀1支、犯案所得之現金百元鈔6張，全案偵訊後依強盜罪嫌送辦。

歲末年關之際，台南市警一分局呼籲各超商、金融機構、彩券行業者，請加強安全防範措施，遇有可疑人士入內，要提高警覺，必要時立即以手機不動聲色按下110並撥出，讓市警局這一邊可收聽到民眾那一邊的聲音，並經由手機定位派遣警力到場處理，保障民眾生命財產安全。警方同時也呼籲不法之徒，切勿因一時鬼迷心竅，挺而走險，犯下法律不容的罪行！

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