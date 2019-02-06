冬天吃冰才叫潮！冰淇淋控看過來　網美必拍打卡新點在板橋

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熱甜湯走開！冒著低溫大吃冰淇淋才過癮！看準日韓蔚為流行的「吃冰過冬」風氣，這幾年也飄來台灣，環球購物中心板橋車站店，農曆年前就推出多項超吸睛創意餐飲，把「冬天吃冰」變成一件很潮的事！



▲冰淇淋控必看，網美打卡新點在板橋。（圖／Global Mall提供）

看好搶眼視覺、創意吃法、趣味互動已是最夯餐飲美食的指標，「COLD STONE酷聖石冰淇淋」推出板橋限定的現做濃脆雪糕，以超人氣玫瑰鹽香草冰淇淋為基底，外層裹上以烤杏仁、覆盆莓碎粒、可可巴瑞脆片等多種配料與黃金比例製成苦甜脆口的巧克力外衣，可依照個人喜好任選3種配料，提供多達286種客製化選擇，讓冰淇淋控能創造獨一無二的專屬口味，同時更打造絕美大理石雪糕造型網美牆，不只好吃也超欠拍！先拍照、打卡，再品嚐已成為必備流程。



▲「COLD STONE酷聖石冰淇淋」推出板橋限定濃脆雪糕，能依個人喜好任選3種配料。（圖／Global Mall提供）

台式花生捲冰淇淋也能吃到不同新意！「鉋点」新概念店在板橋店登場，透過趣味的點餐形式，讓客人自由混搭古早味花生捲冰淇淋；店家選用70年老店的天然叭噗冰淇淋與每日現作的潤餅皮，搭配老字號古法製作、來自宜蘭的花生磚，現點現刨花生香四溢，將各種美好味道組合而成，跳脫傳統小吃的舊印象，讓你吃得出記憶的滋味也感受到創意驚喜！限期快閃到2月14日，甜點控、螞蟻人可得把握機會來嘗鮮！



▲台式花生捲冰淇淋也能吃到不同新意！「鉋点」新概念店在板橋快閃登場。（圖／Global Mall提供）

另外，Global Mall板橋車站更打造了濃濃日本風味的鳥居及櫻花布置，讓你不出國也能拍出日本Fu！而且到2月9日前每天15:00到16:30還有限額50名的「金幣一把抓」活動，當日全館消費滿188元即可參加，抓中「68枚金幣」就能獲得「500元商品禮券」，「正負差異在5以內」可獲得「100元禮券」。農曆春節何處去？怕塞車、大排隊的話，逛車站型商場絕對是個好選擇！