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大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路　黃偉哲持續推動溪北交通網

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▲台南市長黃偉哲持續推動溪北交通網，主持大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲持續推動溪北交通網，主持大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲12月5日親自主持增闢的大台南公車橘9（麻豆至高鐵嘉義站）麻嘉快線通車典禮，台南市長黃偉哲強調，橘9將與黃9（新營－嘉義高鐵站）共同肩負起溪北地區往返高鐵嘉義站的運輸服務，歡迎民眾多加使用。

市長黃偉哲表示，市府為照顧溪北地區發展和南北往來高速運輸的交通需求，市府團隊一棒接一棒，由交通局積極實現自前市長賴清德和前市長李孟諺任內即開始規劃的公車路線，在本屆議會及市議員們的大力支持關心之下，促成了「橘9麻嘉快線」的實行，使台南公共運輸向外發展延伸到嘉義，增進高鐵與公車交通銜接的便利；市府未來亦將加緊腳步建置台南市整體的公車網狀路線系統，讓大眾交通運輸更方便。

▲台南市長黃偉哲持續推動溪北交通網，主持大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲長說，目前試營運的搭乘率就已經有不錯的成效，希望在正式營運時，大家呷好逗相報，讓更多人知道大台南公車不斷努力增進民眾交通便利，市府團隊也將繼續建置發展更便捷的交通路線。立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳秋宏和方一峰，都一同出席見證便民的「橘9麻嘉快線」啟動。

▲台南市長黃偉哲持續推動溪北交通網，主持大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局表示，橘9路線規劃係為同時滿足台南市麻豆、佳里及學甲三地區經由高快速公路直達嘉義高鐵站的服務，因目前僅麻豆轉運站為公共轉運站，且空間規模較大，故以麻豆為起點；橘9班次規劃平日18班，假日24班次，另每日增開4班次由麻豆轉運站不經由佳里、學甲，直達高鐵嘉義站的路線班次服務，皆配合高鐵到離站時間規劃以方便搭乘。除可服務麻豆、佳里、學甲直達嘉義高鐵站外，亦可提供民眾各區間短程搭乘，強化地方公共運輸服務的缺口，滿足搭車需求。

▲台南市長黃偉哲持續推動溪北交通網，主持大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局為鼓勵民眾往返高鐵嘉義站搭乘橘9，與漢程客運共同推出票價優惠方案，啟航首月內（12月5日至2020年1月4日）採均一優惠票價100元，而第2、3個月內（2020年1月5日至2020年3月4日）為現金優惠票價130元，另持電子票證搭乘，上下車都刷卡可再享有8公里免費（省26元），票價優惠至2020年3月5日止，歡迎搭乘大台南公車，一同享受便利的公共運輸服務。

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