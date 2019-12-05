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台南舞廳槍擊案凶嫌逃亡台北　南警通報協助查緝

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▲台南市安平區台南大舞廳槍擊案發生後，警方密集臨檢掃蕩，要求業者負起社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區台南大舞廳槍擊案發生後，警方密集臨檢掃蕩，要求業者負起社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區台南大舞廳槍擊案的涉案兇嫌陳姓男子，經市警四分局連日查緝，查出陳嫌逃亡到台北地區，警方已通報北部警方協助查緝，務必將其緝捕到案。

據了解，台南市安平區台南大舞廳，11月27日清晨5時多發生一起槍擊案，陳姓、吳姓男子，疑因敬酒與他人發生口角衝突，遭人持槍擊中腹部及手部受傷，由友人自行送醫救治，台南市警四分局據報前往舞場勘查，查扣一把掉落現場的改造手槍，警方案發後掌握1名陳姓男子涉案積極查緝中。

警方調查，陳嫌偕同女友全台四處逃竄，陳嫌怕被警方追蹤不敢用手機，住宿時也使用女友名義登記，市警四分局專案小組，從南部追到北部，目前掌握到陳嫌兩人逃亡到台北，目前專案小組已通報北部各縣市警局，請其協助查緝陳嫌等人，並施壓斷絕陳嫌等人相關後援，以期早日將他緝捕到案。

▲台南市安平區台南大舞廳槍擊案發生後，警方密集臨檢掃蕩，要求業者負起社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南安平地區舞廳槍擊案件，引起警政署重視，台南市警局長周幼偉、四分局長蔡進閱在槍擊案發生後11月28、29日、30日親自帶隊前往舞場、酒店、KTV店，密集展開大規模強力執法，並結合台南市政府聯合稽查，要求業者負起社會責任自主防止暴力事件發生，在警方密集臨檢掃蕩下，業者生意大不如前，整體安平治安趨平穩。

四分局長蔡進閱強調，警察機關職司維護治安任務，對於企圖擾亂社會治安之不法行為，一定會依法究處，相對於合法經營之行業，亦會依法保障其不受干擾，絕不會任意以行政手段來干預營業，但業者若無法自律或配合通報及調查，致使社會事件持續發生，引發社會大眾不安，本於行政一體原則，警察機關一定會依職權通報相關單位實施聯合稽查，在此呼籲業者應善盡社會責任，共同維護社會安寧及秩序，同時提醒破壞社會秩序之違法分子，警察機關絕不會姑息，定將全力查處依法究辦。

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