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婦人台南雙春失蹤　海巡全力協尋

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▲南部分署第11岸巡隊，於台南雙春濱海遊憩區進行搜尋婦人，惟尚未發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊，於台南雙春濱海遊憩區進行搜尋婦人，惟尚未發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊12月4日上午11時許接獲郭姓民眾報案，其妻子3日離家後便未返回，向警方報案且調閱監視器後，於台南雙春濱海遊憩區門口發現其最後身影，請海巡派員協尋，惟搜尋至5日上午仍無所獲。

▲南部分署第11岸巡隊，於台南雙春濱海遊憩區進行搜尋婦人，惟尚未發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11岸巡隊獲報後，立即整合轄內及結合鄰近單位之救援能量，至台南雙春濱海遊憩區周邊實施搜尋，並調派救生艇於八掌溪岸際待命，亦透過當地里長廣播協尋訊息，持續與家屬保持聯繫，惟4日入夜後仍未發現婦人行蹤。

▲南部分署第11岸巡隊，於台南雙春濱海遊憩區進行搜尋婦人，惟尚未發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據瞭解，該名婦人家住台南市佳里區，12月3日於家中留下紙條表示要去海邊散心，因久未返家，其丈夫查覺異常隨即向警方報案，透過調閱路口監視器發現，婦人搭乘公車於台南雙春濱海遊憩區門口下車後，便獨自走往八掌溪河道方向，隨後便失去蹤跡，11岸巡隊將秉持人溺己溺精神，不斷於該區域實施搜尋，截至5日上午8時止，共計派遣4艇12車60人次，並與警方持續配合，期盼能早日協助家屬找回最愛的家人。

▲南部分署第11岸巡隊，於台南雙春濱海遊憩區進行搜尋婦人，惟尚未發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊呼籲，民眾應適時關懷身邊家人及朋友，瞭解身旁親友言行有無異常，並給予必要之協助，才能避免不幸的憾事發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將竭誠為民眾服務。

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