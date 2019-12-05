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外送員可以拒單、不用穿制服了！foodpanda「放寬承攬準則」即日實施

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▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda修改外送夥伴承攬行為準則。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

近年懶人經濟崛起，台灣吹起外送熱潮，無論是上班族、或是學生等幾乎都仰賴美食外送平台解決三餐，不過近期接連發生外送員死亡車禍，外送員職安問題浮上檯面引發爭議。今（5）日外送平台foodpanda宣布，為配合勞動部行政指導原則，修訂外送夥伴承攬行為準則共4大點，包括未來將不強制外送夥伴用foodpanda指定之裝備、可以拒單等，新承攬行為準則於今日正式上線。

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

請繼續往下閱讀...

▲foodpanda外送員以後不需再穿foodpanda指定服裝及裝備進行外送。（圖／記者呂佳賢攝）

foodpanda表示為讓外送夥伴擁有更多服務自主性、彈性上下線時段以及裝備選擇權，即日起優化之外送夥伴承攬行為準則正式啟動，修改內容包括「接單程式增加拒單選項」，意指外送夥伴於系統收到訂單時，能視自身狀況選擇是否接單，若要拒絕該筆訂單可直接按下「拒單」選項，除因頻繁拒單影響消費者權益，拒單並不會影響後續接單權益。

其次為「優化服務期間的自主性」，foodpanda指出外送夥伴若因故而無法於原先排定時段準時上線， 將不會予以停權，外送夥伴主動通知派單單位後，單位將委請其他的外送夥伴協助完成送單；第三，「提供自由的裝備選擇權利」，即日起外送員無須穿著及使用foodpanda指定服裝及裝備，可自主選擇自備符合政府相關法規的服裝及外送保溫箱。

最後一項是「刪除評鑑制度限制」，只要外送員遵守外送服務行為準則（指外送行為準則是需符合守護食品安全、交通安全、職業安全、衛生規範、消費者權益等，也不應違反誠實信用、善良風俗、公共秩序之行為）的前提下，所有行為將不再受評鑑制度限制，以此提升外送夥伴完成服務的自主性，不過foodpanda仍保留獎勵機制，鼓勵外送夥伴提供良好服務品質。

另，foodpanda強調除優化現行制度以回應政府規範之外，喊話主管單位提供業者與政府溝通的管道，共同研擬更符合平台經濟之勞動政策，達到雙贏。

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