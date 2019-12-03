台中9年鐵板燒店怒「熊貓欠7萬餐費」宣布解約！　竟已倒閉1個月

▲台中9年鐵板燒店投訴「熊貓欠7萬餐費」，媒體走訪發現竟已意外倒閉。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

美食平台衝擊餐飲業生態，似乎陸續掀起解約潮。彰化一家雞排店指控，熊貓（Foodpanda）未如期撥款，「慶祝解約熊貓，飲料直接升級大杯」。另外，台中也有鐵板燒店投訴，熊貓未依約定時間將款項匯入，因此解約。不過，媒體實際走訪店家，發現該店已經倒閉一個月。

彰化這間雞排店9月27日祭出優惠，凡購買10片雞排一律9折，以慶祝解約。店家在臉書粉絲專頁指出，「由於熊貓外送公司沒有按照合約上幾號該發放佣金的問題，所以造成本店很大的困擾，而公司業務員也不積極處理（欠費）的問題所以今天與熊貓外送解約！今天開始本店沒有熊貓外送服務，造成不便之處不好意思！」

請繼續往下閱讀...

▲彰化雞排店日前特別打折，慶祝與外送平台解約。（圖／翻攝自臉書）

無獨有偶，台中西屯路上一間經營9年的鐵板燒近日也向媒體投訴，先前與熊貓外送合作，但對方未依約定時間將7萬多的款項匯入，遲了整整半個月，他們一氣之下提出解約。不過，根據《東森新聞》報導，這家鐵板燒上個月初已意外倒閉，至今歇業1個月。

附近店家表示，鐵板燒剛加入外送平台不久，本來合作就會有一定風險，「我覺得他們當初簽約就沒簽好，就是你們沒有講清楚，或他們沒有講清楚才會有這些問題，不是嗎？」

▲鐵板燒店鐵門拉下，已經1個多月沒營業。（圖／東森新聞）

對此，Foodpanda回應，稍早已經聯繫上台中鐵板燒店家，雙方釐清所有資訊，也確認款項結算區間和發放日，並沒有延遲付款情形。至於雞排店的部分，尚未聽說有彰化店家，如果店家對於撥款有所疑義，可以循內部管道，如電話、電郵或line反映，公司一定會儘快處理。