蔡英文、韓國瑜、柯P都在畫裡！「政聞笑畫繪畫展」打破黨派族群

▲蔡英文、韓國瑜、柯P都在畫裡！吳信和「政聞笑畫繪畫展」幽默打破黨派族群。（圖／吳信和創作、提供）

記者林育綾／綜合報導

政治與藝術，看似沒有交集的兩塊領域，不過 台東卡拉魯然部落排灣族畫家吳信和，以詼諧隨性的繪畫方式，巧妙地讓公眾人物化身為漫畫角色，12月7日將在花蓮林田山林業文化園區舉行「政聞笑畫-吳信和繪畫個展」，蔡總統、柯P、韓國瑜、館長，目前最夯的人物都出現在這次創作中！

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▲吳信和運用幽默詼諧的漫畫筆觸，畫出許多令人驚嘆的公眾人物畫作。（圖／吳信和創作、提供）

吳信和擔任過軍職公職，在人生最低潮時以繪畫重拾人生，他的畫有傳統有詼諧，描繪了生活時事也刻畫著部落回憶，作品非常多元且深獲各界肯定。平時除了在部落深居簡出的生活，他同時也關心時事脈動，運用幽默詼諧的漫畫筆觸，畫出許多令人驚嘆的公眾人物畫作。

▲▼吳信和的人物描繪不分黨派和族群，他也希望社會大眾能跳脫框架，以多元包容的心，以美學的角度來關心政治議題。（圖／吳信和創作、提供）

少了政治的緊張嚴肅，多的是畫作中的幽默氛圍，吳信和的人物描繪不分黨派和族群，他希望社會大眾能跳脫框架，以多元包容的心，以美學的角度來關心政治議題。

「政聞笑畫-吳信和繪畫個展」，12月7日（六）於花蓮「林田山林業文化園區」場長館展出，展期至2020年2月2日，該展由主辦單位「國立台東生活美學館」與協辦單位「行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處」共同合作，跨域結合多元資源，共同推展生活美學。

▲「政聞笑畫-吳信和繪畫個展」12月7日（六）～2020年2月2日於花蓮「林田山林業文化園區」場長館展出。（圖／國立台東生活美學館提供）