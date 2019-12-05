蔡壁如稱「黃國昌上不了」不要浪費票　時力：勿傲慢指揮人民如何投票

▲蔡壁如。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



記者呂欣玫／綜合報導

針對時代力量黃國昌列入時代力量不分區第四名，民眾黨不分區被提名人蔡壁如5日斷言「黃國昌基本不會上」，更呼籲時代力量不會上就不要浪費票了，有什麼訴求交給民眾黨。對此，時代力量秘書長吳佩芸5日回擊，這樣抹人藍綠的方式，到底對於開創新政治有什麼幫助？

蔡壁如接受廣播節目專訪時斷言，「黃國昌基本不會上，那他這麼認真...不會上啊，要4席要幾%？」2016年時代力量民調有到10%，但是民進黨一喊就只剩下6%，「時代力量不會上，就不要浪費票了，他有什麼訴求，交給我們民眾黨」。另外，蔡壁如還脫口說，「黃國昌在時代力量裡頭就是小綠綠啊」。

對此，吳佩芸透過臉書表示，「跳脫藍綠不難，就事論事而已，不要出口就抹人藍綠！」時代力量的初衷，就是用「有憑有據，就事論事」的新政治，來為第三勢力撐出空間，跳脫過去令人厭倦的「只問藍綠，不問是非」，打造更民主多元的政治環境。

吳佩芸批評，對於台灣民眾黨的蔡壁如女士那句「黃國昌在時代力量就是做小綠綠」，「我真的無法理解，這樣抹人藍綠的方式，到底對於開創新政治有什麼幫助？」

吳佩芸強調，時代力量始終秉持「只問是非，不問藍綠」的理性問政風格，因此無論是兆豐案、慶富獵雷艦案、普悠瑪案、私菸案到最近的砂石案，揭弊「有憑有據，就事論事」，善盡人民所賦予我們的監督角色。

吳佩芸指出，她無法理解，不久前時力監督私菸案時，民眾黨還肯定了時力的監督，「為什麼今天換成監督砂石案，蔡壁如女士就要先說我們『貼標籤』，又說國昌委員「小綠綠」？同樣是監督揭弊，為什麼有雙重標準？」

吳佩芸表示，最後針對蔡女士的指教「黃國昌不會上，訴求交給民眾黨就好」，她認為，政黨該做的是以具體的表現和實際的政見，來爭取民意的支持，而不是傲慢地指揮人民如何投票。

吳佩芸強調，時代力量會依照既有的步調，繼續理性問政和深耕政策，來爭取台灣人民的支持。希望所有政黨都在這個基礎上，一起為台灣打造更優質的公共討論環境，共勉。

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