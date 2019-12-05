邱毅不滿陳水扁違反「四不原則」趴趴走　赴監院要求彈劾蔡清祥等人

▲邱毅、陳麗玲、王炳忠赴監察院要求彈劾。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅、陳麗玲、王炳忠一行人5日中午前往監察院，控訴前總統陳水扁在保外就醫期間不斷違法台中監獄提出之「四不原則」，要求監院糾正法務部、矯正署及台中監獄，彈劾法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠以及法務部次長張斗輝、台中監獄典獄長邱鴻基等人，並由輪值監委李月德受理接案。

邱毅表示，今天與陳麗玲、王炳忠三個人到監察院「舊地重遊」，就是針對陳水扁在保外就醫期間不斷違反四不原則，法務部、矯正署、台中監獄相關官員卻視而不見，明顯是在縱放、放水。邱毅批評，這對於整個囚情已經造成相當大的負面衝擊，更嚴重的是帶給台灣社會一個司法不公的負面印象。

▲邱毅、陳麗玲、王炳忠赴監察院要求彈劾。（圖／記者林銘翰攝）



邱毅指出，根據中監所訂的「四不原則」包括不能上台、不能公開演講、不能接受媒體採訪、以及不能夠談政治，但陳水扁自從保外就醫後已經至少違反了16次，不但在臉書「新勇哥物語」粉絲專頁天天談政治，甚至還想掛一邊一國黨的不分區立委，雖然最終中選會沒有核准其參選資格，但已明顯違反了四不原則。

邱毅痛批，中監對陳水扁的保外就醫期限已經給予延長20次，面對一個如此錯誤的社會示範、惡劣的貪腐人物行為，要求監委對蔡清祥、黃俊棠、張斗輝、邱鴻基等人提出彈劾。他表示，要奉勸自己的老對手陳水扁「我一直在盯著你、看著你、注意著你」，呼籲陳水扁懸崖樂馬、幡然覺醒，自己重新回到台中監獄把該服的貪物罪刑責服完。

▲邱毅、陳麗玲、王炳忠赴監察院要求彈劾。（圖／記者林銘翰攝）



陳麗玲則說，一個自由的國家還是需要有法治支撐，一個前國家元首若是將法律踐踏至此，還是呼籲總統蔡英文將陳水扁特赦算了，「否則我們的司法只是被大家看笑話罷了」。

王炳忠也說，蔡英文有特赦陳水扁的權利，但前提是必須走完法律程序，陳水扁用保外就醫的名義停止相關審判，「這些審判應蓋繼續辦下去，有審判結果再來談特赦、向社會大眾認罪道歉」。王炳忠說，陳水扁若要接受特赦就請接受完所有審判，並向大家認罪道歉，但不該像現在將法律「玩成多重標準」。

邱毅則補充，最近很多人在懷疑蔡英文的法律素養與博士論文真偽，他認為蔡英文也是個法律人、司法人，不會不懂陳水扁違法的事實，若蔡英文能夠對陳水扁違反四不原則的行為有所處置，勇敢地將陳水扁抓回監獄關起來，「我就對妳豎起大拇指、相信妳的博士論文是真的」。

▼邱毅、陳麗玲、王炳忠赴監察院要求彈劾。（圖／記者林銘翰攝）



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