台商搶進2022冬奧商機　北京君太成首家鑽石合作夥伴

▲北京君太百貨成為「相約北京系列」冬季體育賽事的首家鑽石合作夥伴。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

第24屆冬季奧林匹克運動會將在2022年於北京舉行，為替台商搭建平台，北京君太百貨成為「相約北京系列」冬季體育賽事的首家鑽石合作夥伴。北京台協會長、君太百貨董事長章啟正今天表示，台資企業將可藉冬奧賽事的機遇，「共享商機，共同發展。」

值得注意的是，對於近日民進黨推動《反滲透法》草案，取代日前的「中共代理人法」，並逕付二讀，章啟正也呼籲，台灣政府應理智處理該議題，因為該法是把雙刃劍，讓台商心生疑慮。他還在早前受訪時，舉自己贊助北京賽事為例，說「誰說不會是台灣年輕人參加呢？」強調台灣人赴陸打拚，衷心都是盼台灣能夠更好。

▲北京台協會長、君太百貨董事長章啟正。（圖／記者陳政錄攝）

「相約北京系列冬季體育賽事鑽石合作夥伴發佈會」4日上午，於北京冬奧組委園區舉行，其中，君太百貨正式成為相約北京系列冬季體育賽事的首家鑽石合作夥伴。 北京冬奧組委副秘書長徐志軍表示，希望君太百貨能 充分發揮台資企業優勢，利用自身宣傳推廣平台，助力相約北京系列冬季體育賽事的宣傳推廣，共同營造社會各界支持賽事籌辦的良好氛圍。

章啟正說，作為台資企業，成為首家鑽石合作夥伴，是他近年來在大陸工作中做出的最快速、最果斷的決定，也是最有意義的決策。希望台資企業抓住此次機遇，積極參與、促進合作，共享商機、共同發展。

據了解，北京2022年冬奧會和冬殘奧會前，北京將舉辦一系列測試賽，因此，上述所有賽事統一命名為「相約北京系列冬季體育賽事」。

另針對「反滲透法」議題，在日前大陸全國台企聯發文抨擊，該法再次讓廣大台商、台胞心生憂慮，阻礙回家的路後，章啟正也在4日上午受訪時說，台灣人赴陸打拚，衷心都是盼台灣能夠更好，盼政府能夠理智處理該議題。

有媒體提問，是否擔心因贊助北京體育賽事，被戴上「紅帽子」？章啟正回應，自己的出發點是要讓賽事更完整、更好，被扣紅帽子與否就見仁見智。他接著表示，畢竟賽事能讓更多年輕人有機會參與，「誰說不會是台灣年輕人參加呢？」

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