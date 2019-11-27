空拍夯！無人機證照明年上路　政府開職訓班補助7成

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度開辦「遙控無人機實務」在職班，補助7成費用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020年無人機證照即將上路，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度開辦「遙控無人機實務」在職班，補助7成費用，讓民眾大省荷包，首期開辦就吸引許多空拍愛好者報名。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，2020年3月31日起，操作無人機需要有證照才能上路，目前已規劃開辦3期「遙控無人機實務」在職班，每期將招收16人，每周六上課共訓練96小時，為期4個月，並輔導學員考取證照。

職訓師郭啟禎說，分署備有4台無人機，將分組供學生練習組裝及實體操作，除了培訓無人機操作及技巧外，也會培養攝影美學及影片剪輯能力，以及空拍公文申請等。有學員搶先體驗操作無人機空拍，直呼「很新鮮」、「還蠻順的耶」、「第一次玩電動、打電動的感覺，蠻有趣的」。

雲嘉南分署近期推出的在職班，除了遙控無人機實務班，還有循跡機器人控制基礎、智慧住宅大樓設計與控制等43班，報名即日起至12月20日止；另有失業者職前班，包括工廠自動化、CNC銑床、3D電腦輔助模具設計等16班，報名即日起至12月25日止，詳情可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢報名。



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