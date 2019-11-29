港生申請清交大就讀　錄取清大「不分國籍」還可獲2千美金贊助



▲1名長期住在海外經商的香港人，因心繫香港學子受教的機會，專款捐助清華大學5萬美元，用於協助香港學生來清華求學。（圖／清華大學提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

香港反送中活動持續延燒，日前爆發港警衝入中文大學及理工大學造成激烈衝突，為了不使學生學習權益受損，國立清華大學與交通大學都陸續發起香港學生交換專案計畫。截至目前為止，清華大學已收到34名學生及9位交換學生申請，其中錄取的17名學生，已有4人到清大報到。交大共收到19件台生轉學申請、8件台生旁聽申請以及4件交換申請，旁聽生皆已到校；而4名交換生則是來自於交大姊妹校的台灣、香港、大陸、瑞士籍學生。

清大表示，從清華香港專案-學期交換學生計畫成立以來，已收到34件訪問學生及9件交換學生申請。訪問學生申請者中有17位台灣學生、14位香港學生、1名澳洲學生、1名印尼籍學生、1名英國學生。目前已有17名學生錄取，4位學生到清大報到（1名台生及3位港生）。交換學生申請者中有1位台籍學生、7位港生、1位中國籍學生。

請繼續往下閱讀...

另外，交通大學的港-台生就學方案則分為轉學、交換與旁聽三個項目（詳細資訊請見國立交通大學網站），至成立以來共收到19件台生轉學申請、8件台生旁聽申請以及4件交換申請。旁聽生皆已到校；4名交換生分別是台灣、香港、大陸、瑞士籍，四名學生所屬之學校皆為交大姐妹校，不額外收取學費，交換生申請開放至12月23日。



1名長期住在海外經商的香港人，因心繫香港學子受教的機會，專款捐助清華大學5萬美元，用於協助香港學生來清華求學。凡申請並獲錄取來清華大學訪問或交換、攻讀學位的香港大學生，不論台籍、港籍或外國籍都可獲2千美元補助。若申請人數過多，超過核發總額時，將以香港籍學生為優先。



香港中文大學物理系學生小曼（化名）表示，因中大於11月11日即停課，因此選擇到台灣繼續完成學業，後來經由網路得知清華香港專案，上星期申請訪問學生計畫，28日抵台。她將在清華修習物理系所要求的電子學及數學等相關課程，預計12月中返港。她希望藉著半個多月在台停留期間多了解台灣生活，考慮未來到台灣發展。



另一名香港中文大學物理系學生小江（化名）表示，目前於物理系修習的課程很重要，不希望中斷學習，在得知清華大學是國際知名的研究型大學，所以選擇到此繼續完成學業。小江於28日抵台，已用訪問學生身分在清華報到，預計在台灣待到2020年1月。



兩名學生意外得知清大將發給每位訪問生2千美元的補助，都非常開心，他們說，光來台機票就要港幣1600元(約合台幣6400元)，還要應付住宿、生活費等支出，其實相當吃力，這2千美元的補助可以大大幫助減輕經濟負擔。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

►全裸小模外拍「主動情境diy」 工程師「被動式配合」慘遇恐怖暗示



►影／國道警「父親節前手握無線電被撞亡」 肇事司機判決出爐



►少女應徵高薪「試完禮服和髮妝」 經紀人將她直送酒店還債