直銷越南新娘32萬！想娶老師變「調教師」　老實男慘遭家暴

圖文／鏡週刊

除了有婚媒業者用直銷手法攬客牟利，還有跑單幫的違法越南婚媒橫行。開早餐店的李先生告訴本刊，他花了32萬元找上方姓婚媒協助討到越南老婆，結果到了當地，被硬塞了一名自稱是老師的女子，結婚回台後不但經常失聯，還暴力相向，把他打得遍體鱗傷，最後老婆竟自行安排車輛、購買機票跑回越南，讓他氣得找婚媒理論，但對方卻推卸責任，讓李先生求助無門。

還有一名鍾先生找上蘇姓婚媒想娶越南老婆，婚媒聲稱他挑選對象的姊妹已經嫁來台灣，迎娶不會有問題，他信以為真，匯款32萬元後到當地結婚。不料他自行返台辦理手續時，妻子竟就此失去聯絡，婚媒則以「你老婆沒錢買手機，也沒有生活費」等名目向他要錢，卻依舊沒有老婆下落。直到他多方求證，才發現蘇姓婚媒根本不合法，驚覺受騙。

受害者的律師王啟任表示，不肖婚媒業者遊走越南、台灣，想娶越南老婆的人一定要小心，其實移民署的官網上都有注意事項，也有合法從事跨國婚姻媒合團體名冊，上面有代表人、地址、電話、許可證字號及有效日期等資訊，有需要的民眾可以上網搜尋，以免受騙上當、血本無歸。

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針對遭控以婚媒直銷為手段詐財一事，趙姓業者強調，自己並未說謊騙人，發生糾紛後，也一直很有誠意想找當事人溝通，但是屢遭拒絕，如今被告詐欺、偽造文書，他感到很無奈，只期待司法還夠他清白。

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