不是鬼島是寶島！8件事證明台灣超幸福　外國網友：好羨慕

▲《從世界愛上台灣》。（影、圖／翻攝自Yoututbe)

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，總統蔡英文推出最新競選影片，這次不以政績作為影片主軸，而是用8位海外學子的親身經歷，展現生在台灣所享受的文化薰陶、健全醫療、良好治安以及多國免簽證。影片以青年視角出發，點出台灣社會的自由、勇敢，洋蔥影片讓網友大推「台灣加油」，連外國網友看了都直呼：「好羨慕！」

YouTube頻道「小英發言人」上傳最新影片「從世界愛上台灣」，呼籲民眾明年1月11日返鄉投票，用選票守護台灣。該影片用旅外的生活，娓娓道出8件事證明台灣人超幸福！包括「保留傳統中華文化」、「護照到世界各國都方便」、「小島蘊藏豐富自然資源」、「超讚健保與醫療體系」，以及「令人放心的社會治安」，簡單幾個情節就觸動台灣人對原生土地的榮耀感。

影片緊接著，顯示在小英政府領導下，台灣社會「面對歷史與正義的勇氣」，與日本自從311大地震後愈加友善的互動，「台灣人援助日本地震的溫暖愛心」，以及在香港爆發反送中運動後「堅定守護民主自由的決心」。影片旁白深情表示，「很希望有一天，台灣這個國家，可以被當作一個真正獨立的個體來看待，從世界看見台灣，原來，我們可以更愛自己」。

看完影片後的網友留言，「別讓這個得來不易的幸福失去了」、「一支影片道盡台灣價值」、「我在外面工作，看到這個馬上哭了啦」、「不要再叫鬼島了，這真的是一個民主自由而美麗的寶島」、「台灣真的是全世界最安全最溫暖最友善的國家，台灣加油」、「走得越遠，越看見台灣的美好」。

有趣的是，不只是台灣網友留言感動，還有許多外國網友看完影片後，竟也直呼真的好羨慕！外國網友說「我是香港人，台灣人有一個真正屬於自己的家」、「我是馬來西亞人，但我希望自己是臺灣人」、「從日本愛上台灣，我支持台灣和蔡英文總統」。