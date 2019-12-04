中石化專案小組會議　黃偉哲：加速整治避免2次污染

▲中石化專案小組會議，黃偉哲市長要求加速整治，避免2次污染。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府召開中石化安順廠土壤污染場址整治監督及居民健康照護專案小組第16次會議，市長黃偉哲要求中石化公司，加速處理污染土壤，撫平當地受害居民的傷痕，環保局持續採24小時嚴格監督中石化公司整治作業，防止造成2次污染，讓當地居民免於恐慌，全力為居民健康把關。

針對上次決議事項及提案討論結果，1、有關居民非自願性搬離宿舍區後，慰問金能否繼續領取，請社會局與經濟部研議可行性。另有關宿舍區後續發展，請中石化公司持續與市府及地方溝通，以符合各界期待。日式宿舍群指定為市定古蹟，待最高行政法院判決終結相關爭議。2、衛生局提早通知健康檢查時間及項目，持續依照原作法執行，以維居民健康。3、有關放流水質不符整治計畫規定一案，請環保局嚴格監督，避免2次污染。4、有關「高濃度以上者身心障礙或重大傷病」慰問金及「身心障礙者生活補助費」得否重複領取，請社會局針對法理上或過去與居民協商研議結果，將相關資料彙整，並向居民說明。

市長黃偉哲表示，市府團隊針對中石化整治場址，嚴格監督管制立場從未動搖及改變，在該整治場址未完成整治前，絕無可能同意任何土地開發利用行為，請勿任意指控市府團隊圖利他人。目前整治進度部分落後，也採嚴格監督和居民站在同一立場，中石化公司應善盡企業責任，避免整治作業品質不佳危害環境。如果進度繼續落後，市府將依法裁處。

黃偉哲也感謝經濟部、環保署、專家學者、民意代表、居民代表及市府相關局處等共同參與，歡迎各界繼續與市府監督中石化公司完成整治，早日恢復地方風采，還給居民乾淨的家園。