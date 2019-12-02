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台南資源回收成果豐碩　黃偉哲頒獎表揚肯定感謝

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▲「2019年台南市資源回收成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲親自表揚。（圖／記者林悅翻攝）

▲「2019年台南市資源回收成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲親自表揚。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

台南市資源回收率從2018年的50.61％提升至2019年的53.92％，資源回收成果豐碩，為獎勵獲獎單位，12月2日在新市區樹谷音樂廳舉行「2019年台南市資源回收成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由市長黃偉哲親自表揚。

市長黃偉哲表示，隨著時代的進步、企業型態的轉變，垃圾的型態與數量都隨著轉變與增加，資源回收的工作也隨之重要，在很多先進國家都面臨垃圾問題，台灣地狹人稠，未來垃圾問題只會更加嚴峻，期望大眾能隨手作好垃圾分類、資源回收，市府團隊也會以身作則，以「沒有最好、只有更好」的態度與決心，為我們的土地盡一份心力，善待我們的地球。

為鼓勵市民落實資源回收工作，環保局長林淵淙特別說明，環保局2019年辦理「惜用資源顧地球計畫」、「建構在地資源循環體系補助計畫」、「廢機動車輛回收業評鑑計畫」等計畫評鑑，共有168處參與評比，藉由評比輔導方式，各單位良性競爭，脫穎而出的得獎單位共有35處。其中，「惜用資源顧地球」評比，透過資源回收數據提報及其設施設置、宣導等成果進行綜合評選，共計29處單位獲獎；另外「建構在地資源循環體系」計畫、「廢機動車輛回收業評鑑」共6處單位得獎，非常感謝各界響應，更希望參與單位明年能再接再厲爭取佳績。

這次典禮也獎勵今年度主動申報資源回收量之202個單位，以及為感謝393家餐飲業者、旅館業者及商圈發展協會共同響應推動「台南市每月1號台南減廢日活動」，市府也特意頒發感謝狀，感謝業者共同推動每月1日垃圾減量日，一起為台南減少垃圾量，共同創造良好的環境。

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