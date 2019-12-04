基隆市長林右昌南下力挺陳亭妃　接地氣高票連任

▲基隆市長林右昌南下力挺國會評鑑第一名的優質立委陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文、陳亭妃連任競選總部成立大會將於12月7日週六下午3時在台南市安南區草湖寮代天宮旁空地盛大登場，立委陳亭妃的二師兄基隆市長林右昌，12月4日特地南下與多位後援會長共同為師妹陳亭妃加油，全力推荐拜託鄉親力挺國會評鑑第1名，最接地氣的陳亭妃能再次高票連任。

陳亭妃表示，2020此役很重要，大家一定要用選票守護台灣，不能讓台灣變香港第二，2020年1月11日請大家支持總統蔡英文、立委陳亭妃，政黨票支持民進黨，讓總統連任國會過半繼續守護台灣主權與民主價值。陳亭妃也邀請鄉親12月7日到總部成立大會相挺，凡到場者在散會時都會拿到限量版競選小物「2020妃妃姐姐的Q版紙袋」，歡迎大家一起來挺小英挺亭妃。

基隆市長林右昌表示，陳亭妃12年來的表現有目共睹，推動的法案超過2089條，配合台南地方發展向中央爭取的經費超過545億元，這麼優質的立委讓她高票連任就是對她最好的肯定。他也提醒鄉親中國對台灣政治．媒體滲透很嚴重，大家絕不能輕忽；為了守護台灣的民主價值，大家一定要出來投票更要幫忙拉票全力支持總統蔡英文及民進黨提名的立委候選人。

立委陳亭妃表示，12月7日下午3時，台灣隊長（蔡英文）與台南自己的女兒陳亭妃連任競選總部成立大會，地點在安南區草湖寮代天宮旁空地（安南區安中路一段619巷78號）。當天邀請前行政院院長游錫堃、行政院陳其邁副院長、民進黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、擔任助講嘉賓。

立委陳亭妃並說，「水牛伯」前行政院院長游錫堃長期為台灣這塊土地打拼，也希望未來能角逐成為立院龍頭帶領立法院協助國政推動。更重要的是蔡英文總統也將親自出席！大支也將現場演唱台灣隊長，邀請所有的台灣隊及辣台派，一起到現場挺小英，為陳亭妃加油。

與會的後援會顧問團團長黃義弘、鞋業後援會榮譽會長邱福印、醫界後援會長賴俊良、教育後援會長焦林瑛淑、勞工後援會長吳勝雄、藥界後援會長蘇煥亭等都肯定陳亭妃問政的表現，籲請鄉親用選票來肯定認真的立委。