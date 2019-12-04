林右昌拜訪台南市議會　郭信良傾聽交流基隆經驗

▲基隆市長林右昌（右）拜訪台南市議會，市議會郭信良議長傾聽基隆經驗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

上任後翻轉基隆，一舉大幅提高施政滿意度的基隆市長林右昌，12月4日上午到台南市議會訪問，與台南市議會郭信良議長相談甚歡。

郭信良議長表示，有朋自遠方來，所以他心情很好，也很放鬆，尤其基隆市長林右昌難得自繁忙的公務撥空前來台南市議會，讓他可以當面向林市長請益執政經驗，作為日後問政的參考。

郭信良議長表示，基隆市長林右昌施政滿意度高，是政壇受矚目的新星。林市長擁有建築、景觀與城鄉規劃的背景，以市港共好的海洋門戶願景來發展基隆市，得到基隆市民的肯定。台南市議會郭信良議長指出，由於台南市有安平港，與基隆同為港埠城市，他希望自林市長分享的基隆經驗，挖掘台南市可以效法的部分，讓台南市好上加好。

除了向基隆市長林右昌請益，郭信良議長也分享台南市議會近1年來各項改變。郭信良議長表示，第3屆台南市議員們在審查預算及市府各項提案方面，都非常謹慎仔細，顯現出對監督台南市政的認真態度。另外，台南市議會藉由舉辦小小燈會在議會、表揚百家好店、辦理九九重陽敬老，以及綠美化周遭環境等活動，扭轉市民對議會的既定印象，覺得議會變得友善好親近，甚至會到台南市議會拍照打卡。郭信良議長並透露，結合市議員就職週年及聖誕佳節，台南市議會將舉辦報佳音活動，還將佈置亮眼的聖誕樹，與台南市民同樂。

基隆市長林右昌是台灣大學建築與城鄉研究所碩士，2014年當選為基隆市長，2018年連任成功，任內大力改善基隆財政，另外在海洋保育、道路養護、捷運公車、商場更新等方面都有建樹。