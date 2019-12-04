舉槍誤射！爸想狩獵兔子　卻直接殺了9歲親兒

9-year-old boy killed by dad in Thanksgiving hunting incident — 3 lives ‘saved’ by his organs



Colton Williams died while hunting for rabbits in Springfield.



The grandfather wrote: “No parent should ever have to bury a child."https://t.co/6V8SSSjyM3 — New York Daily News (@NYDailyNews) December 2, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

原本是和樂的家庭出遊，卻因為一場意外變成悲劇！美國南卡羅來納州一名父親布萊恩（Brian Williams）11月28日，帶著全家人一起到奧蘭治堡縣（Orangeburg County）的斯普林菲爾德（Springfield）行打獵的活動，而他9歲的兒子柯爾頓（Colton）卻在途中，遭到父親拿槍誤擊中，最後不幸身亡。

根據《太陽報》報導，柯爾頓現在就讀小學4年級，事發當天跟家人一同進行狩獵兔子的活動，但卻遭到拿著槍的父親意外射殺，於當天搶救無效身亡。當地媒體未對這起事件有太多詳細的說明，但大家都對於這場悲劇感到十分心痛。

報導中指出，到目前為止，警方仍未對這起死亡事件做出任何指控。柯爾頓的祖父文斯（Vince Furtick）則是在社群媒體上發文緬懷孫子，他寫道，上帝現在已經把柯爾頓抱在懷裡，我們真的很想念他，相信總有一天會再與他相見；此外，柯爾頓在死後也將一些器官捐贈，挽救了至少3條生命。