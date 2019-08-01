血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

▲血腥獵殺100隻海鸚，獵人蹲「戰利品」前持槍爽笑，驚悚照片曝光。（圖／翻攝自Ban Trophy Hunting）

記者趙蔡州／綜合報導

國外一個反對打獵的組織Ban Trophy Hunting日前在臉書、推特分享了一則事件，指稱有英國的打獵愛好者日前到冰島，進行獵殺100隻被列為易危物種的海鸚（海鸚鵡、海雀，Puffin）的挑戰，結束後還可以將屍體當成戰利品帶回國，接著還貼上獵人眼前滿是海鸚屍體的血腥照片，希望英國政府可以正視這個問題。

根據英國《都市報》報導，獵殺海鸚的行程要價約3000英鎊（約新台幣11萬元），但這個活動仍受到許多英國打獵愛好者的青睞；網路上曝光的照片也可以看見，獵人們蹲在一群海鸚的屍體前方，手拿著獵槍露出開心的笑容，每一隻海鸚身上都有一個紅色的血洞。

▲獵殺海鸚的行程受到許多英國打獵愛好者的青睞。（圖／翻攝自Ban Trophy Hunting）

反對打獵的組織Ban Trophy Hunting表示，海鸚現在已經有滅絕的危險，不受控制的狩獵是主要原因，「海鸚是世界上相當受歡迎的鳥類之一，人們會走遍世界各地拍攝牠們，但現在似乎獵人也是這樣，走遍世界獵殺牠們」、「科學家們也說，牠們的數量下跌之餘，飛到英國海邊的數量也越來越少了。」

報導指稱，海鸚2018年被列為易危（Vulnerable species，VU）物種，棲息在冰島的海鸚數量在過去的10年間，已經從700萬隻減少剩下540萬隻，其中有約60萬隻海鸚棲息在英國，相當於全球海鸚數量的10分之1左右。Ban Trophy Hunting就呼籲，英國應該全面禁止這種單純打好玩的狩獵運動。