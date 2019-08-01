　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼血腥打獵挑戰！1次射殺百隻海鸚　當戰利品帶回家。（圖／翻攝自Ban Trophy Hunting）

▲血腥獵殺100隻海鸚，獵人蹲「戰利品」前持槍爽笑，驚悚照片曝光。（圖／翻攝自Ban Trophy Hunting）

記者趙蔡州／綜合報導

國外一個反對打獵的組織Ban Trophy Hunting日前在臉書、推特分享了一則事件，指稱有英國的打獵愛好者日前到冰島，進行獵殺100隻被列為易危物種的海鸚（海鸚鵡、海雀，Puffin）的挑戰，結束後還可以將屍體當成戰利品帶回國，接著還貼上獵人眼前滿是海鸚屍體的血腥照片，希望英國政府可以正視這個問題。

根據英國《都市報》報導，獵殺海鸚的行程要價約3000英鎊（約新台幣11萬元），但這個活動仍受到許多英國打獵愛好者的青睞；網路上曝光的照片也可以看見，獵人們蹲在一群海鸚的屍體前方，手拿著獵槍露出開心的笑容，每一隻海鸚身上都有一個紅色的血洞。

▲▼血腥打獵挑戰！1次射殺百隻海鸚　當戰利品帶回家。（圖／翻攝自Ban Trophy Hunting）

▲獵殺海鸚的行程受到許多英國打獵愛好者的青睞。（圖／翻攝自Ban Trophy Hunting）

反對打獵的組織Ban Trophy Hunting表示，海鸚現在已經有滅絕的危險，不受控制的狩獵是主要原因，「海鸚是世界上相當受歡迎的鳥類之一，人們會走遍世界各地拍攝牠們，但現在似乎獵人也是這樣，走遍世界獵殺牠們」、「科學家們也說，牠們的數量下跌之餘，飛到英國海邊的數量也越來越少了。」

報導指稱，海鸚2018年被列為易危（Vulnerable species，VU）物種，棲息在冰島的海鸚數量在過去的10年間，已經從700萬隻減少剩下540萬隻，其中有約60萬隻海鸚棲息在英國，相當於全球海鸚數量的10分之1左右。Ban Trophy Hunting就呼籲，英國應該全面禁止這種單純打好玩的狩獵運動。

ET快訊
金髮妹告12男性侵...真相逆轉是「自願參加極樂趴」！集體掌
獨／台灣民眾黨的3套劇本　柯文哲當黨主席、挺郭台銘選總統
快訊／組黨消息曝光後首露面！柯文哲沉默不語入家門
郭柯配內幕／柯文哲主空戰　郭台銘打陸戰「前進22縣市」
鬼門開後2天往生…阿嬤出殯棺材抬不動！2兄弟一路跪拜「阿母原

關鍵字：海鸚,狩獵,海雀,海鸚鵡,冰島

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

南太平洋深夜強震！萬那杜規模6.6　未發海嘯警報

24歲女醫全裸箱屍！男被「羞辱性能力」　連捅她5刀認了

法國熱氣球節500顆飛向天空　台灣「喔雄」隱身其中可愛破表

軍艦島石綿飄散「超標1.6倍」！　即日起禁止遊客登島

醫學中心誆研究目的…家屬捐遺體　切手火化後進行爆炸測試

貿易戰談判…川普再嗆北京「佔便宜」　紐時：2020年前難達協議

中美貿易談判提早30分鐘結束　美官員前往機場…9月繼續談

10歲遭灌酒性虐待！她報警才知狼父是連環殺手　性侵60女「勒死3童」

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

萌娃婚禮遞戒指壞情緒突到來　摔東西、倒地大哭嘉賓全笑翻

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

南太平洋深夜強震！萬那杜規模6.6　未發海嘯警報

24歲女醫全裸箱屍！男被「羞辱性能力」　連捅她5刀認了

法國熱氣球節500顆飛向天空　台灣「喔雄」隱身其中可愛破表

軍艦島石綿飄散「超標1.6倍」！　即日起禁止遊客登島

醫學中心誆研究目的…家屬捐遺體　切手火化後進行爆炸測試

貿易戰談判…川普再嗆北京「佔便宜」　紐時：2020年前難達協議

中美貿易談判提早30分鐘結束　美官員前往機場…9月繼續談

10歲遭灌酒性虐待！她報警才知狼父是連環殺手　性侵60女「勒死3童」

她吃藥睡死…起床驚見「手被蟑螂咬」模樣超慘　網加碼曝：而且非常痛

賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

4字成「最大心魔」！　柯文哲心腹坦白：為了這裡由，柯才會組黨

私菸案偵辦動作近尾聲　將約談華航前資深副理羅雅美等高層

蜘蛛人飲料杯帥炸！他「含一口」秒悲劇　網笑翻：哪裡可以買！

快訊／美聯準會宣布降息1碼　2008年以來首次

高雄氣爆第5年！新興分隊深夜「列隊」鳴笛：兄弟，回來看看老朋友吧！

影／加油站伸手調戲女員工遭拒！他下秒掏打火機「引燃機車」抱胸冷笑

陸客赴台自由行喊卡！總統府、韓國瑜都遺憾　網反說：終於達成共識了

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

太魯閣格鬥戰！西裝男拿電子票上車　不滿要補票...槓上正義哥亂拳怒毆

國際熱門新聞

再嫁丈夫不碰她…女兒床上悶哼

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

金髮妹告12男性侵　真相逆轉是..

「比手掌大」獵人蛛入侵　網：燒..

詭異空姐睡行李架　她目睹「黑人..

家長抗議午餐難吃　營養師跳樓亡

台東通緝犯「神走位」NBA勇士..

夫稱妻去西班牙　屍骸泡屎池37..

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵..

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞..

南太平洋萬那杜　深夜6.6地震

波蘭「女兒村」9年沒生下男嬰！

獵殺100隻海鸚　驚悚照片曝光

浮潛1小時　她美背冒2巨型水泡

更多熱門

相關新聞

冰島50鯨魚擱淺腐爛　心碎畫面曝光

冰島直升機駕駛員施瓦茨漢斯（David Schwarzhans）於18日飛過斯奈山半島（Snaefellsnes Peninsula）海灘上空，意外發現數十頭領航鯨擱淺死亡。他表示，現場至少有50具屍體，還有許多半腐爛狀的鰭被埋在沙裡，因此死亡數量也許更多，「這真的是一幅非常令人難過的畫面。」

冰島告狀 杜特蒂怒嗆：只會吃冰

玩冰島狂吃吐司好崩潰　網戳2盲點

不用再娛樂人類！上海2小白鯨野放冰島

觀光客買冰島毛衣　翻開卻寫「中國製造」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

再嫁丈夫不碰她…女兒床上悶哼

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

醫曝「小頭嗨不起來」4原因！3穴位補救

高嘉瑜晚間求證　柯P回「一句話」

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀44傷

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

阿嬤出殯棺材抬不動　2兄弟跪拜「阿母原諒子不孝」

柯文哲確定組黨！　8月6日組「台灣民眾黨」

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

羅志祥首PO同框周揚青合照　公開告白：愛妳

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

金Samuel殺父兇手抓到了！

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面