綠黨民調／蔡韓差距再擴大到34.2％　49.1％民眾害怕韓國瑜當選

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選剩下38天，根據綠黨4日公布最新民調，總統蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜差距再擴大到34.2個百分點，此外有49.1％的民眾害怕韓國瑜當選。

根據綠黨民調，總統候選人支持度方面，總統蔡英文以52.1％的支持度保持領先，國民黨總統候選人韓國瑜為17.9％，雙方差距相差34.2個百分點，親民黨總統候選人宋楚瑜則是9.5％，未表態則有20.6％。

看好度部分，64.4％民眾看好蔡英文，16.4％看好韓國瑜，2.3％看好宋楚瑜，未表態則有17.1，蔡英文與韓國瑜差距47.7％。

▲綠黨民調。（圖／綠黨提供）

至於最害怕誰當選，有49.1％民眾害怕韓國瑜當選，也有16.8％民眾害怕蔡英文當選，9.9％民眾害怕宋楚瑜當選，24.2％民眾未表態。

綠黨委託山水民意研究股份有限公司，在12月2日至3日針對全國20歲以上成年人進行市話及手機民調，有效樣本1021人，抽樣誤差在95％的信心水準下,約± 3.07個百分點 。

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