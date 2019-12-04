他在「319槍擊案」神祕微笑讓藍營含恨…15年後重掌兵符退韓流　勝選手冊曝光

▲有民進黨「永遠的祕書長」之稱的邱義仁，這次主掌蔡英文競選政策兵符，要破解韓國瑜的庶民牌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

替總統蔡英文競選連任布局，民進黨由新境界文教基金會執行長邱義仁重掌小英政策兵符，要用政策破解對手韓國瑜的庶民牌。外號「喇叭」的邱義仁足智多謀，在黨內不但有「永遠的秘書長」之稱，過去與新潮流創流大老吳乃仁，兩人曾被民進黨前主席黃信介形容是「兩粒土豆仁」。作為綠營第一操盤手的邱義仁，當年在319槍擊案後記者會上的「一抹神祕微笑」，更讓藍營上下恨得牙癢癢。

2004年3月19日，競選總統連任的陳水扁與副總統呂秀蓮在台南掃街拜票卻遭遇槍擊事件，兩人的腹部、膝蓋分別受傷，隨後，時任總統府秘書長的邱義仁在總統府舉行記者會證實彈殼「在總統的身上」，而被記者問及「總統既然中彈，他是步行進醫院的嗎？」邱義仁當時掛著一抹微笑回答：「呵呵，可能嗎？」 卻成為經典，後續藍營更把這一抹微笑形容是「詭異的微笑」，質疑背後是綠營自導自演。

不只藍營，2007年3月，呂秀蓮接受廣播電台專訪也曾說，當時邱義仁開記者會「神祕兮兮」，惹出這麼多的麻煩，「他真的要跟民進黨、總統道歉」。但對於這抹微笑，邱義仁事後曾受訪解釋，因為當時記者會氣氛很悶、壓力很大，會這樣笑，只是因為「不想把氣氛弄得那麼悶吧」。

69歲的邱義仁，現任民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長兼執行長，以及台灣日本關係協會會長，過去歷任包括總統府、國安會、行政院、民進黨四大秘書長，也曾擔任行政院副院長，在黨內素有「第一軍師」頭銜，這次大選，則再度主掌小英政策兵符。

選戰倒數僅剩一個多月，選情順風的民進黨全力防堵韓粉逆襲！本刊獨家取得總統蔡英文陣營競選連任的「全國社團選戰倒數工作手冊」，內容不但詳細列出蔡陣營對民間社團的選戰工作5大重點，連3大催票策略與期程也曝光，包括選戰末期用來催票的簡訊文字，都已備妥4版本應戰。

如何號召全國社團替小英催票？這份「全國社團選戰倒數工作手冊」共列出5大工作重點，包括聘書頒發與授證 (各縣市後援會顧問與成員)、催票簡訊大作戰、加入總統LINE@完成「與總統的互動式宣傳」、造勢活動邀請與出席，最後則是年節春聯與福袋發送與拜訪拉票。

其中，在簡訊、電話催票工作計畫部分，這份教戰守則更列出3階段作戰計畫，第一階段是本月15日前，請各社團、後援會協助彙整電話、手機清冊；第二階段則是1月10日前，由連任辦公室統一發送簡訊；第三階段則是選戰末期、1月初開始，將由總統蔡英文採抽樣語音電話方式一一向支持者拜票。

教戰手冊中還附上google表單連結，除了讓各社團、後援會可以直接蒐集並填寫「欲發送的手機號碼」，連屆時發出的催票簡訊，都已預先擬好4種版本讓「主揪人」填寫。

至於網路社群宣傳也是重中之重，重點並放在「與總統的互動式宣傳」。手冊提到，「每個人都可以是自媒體，期望透過每位幹部的LINE、臉書等社群平台達到催票與宣傳效果」，宣傳的方式鎖定LINE與臉書。

一是鼓勵加入總統官方LINE@，並直接透過LINE平台上的互動設計，將合成照片轉發給30位LINE好友與競辦窗口，只要達成任務就可獲得精美小禮；二是在鼓勵支持者在臉書發表「支持小英總統連任的理由」，並使用hashtag標註「#蔡英文」或「#挺小英，顧台灣」，發文後將權限設定為「公開」，並由競辦同仁確認後就可獲得精美小禮。

這份「全國社團選戰倒數工作手冊」也提到，「選戰即將進入最後衝刺階段，感謝各位領導人已陸續完成後援會籌組等事宜，面對國家發展的黃金時期，必須要有正確的國家領導者，更要有嚴謹的立法制度與國會代表，方能保障台灣的未來。因此，贏得2020總統與立委大選至關重要，緊接著要拜託各位，繼續協助執行社團催票的工作」。

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