美眾院情報委員會通過「彈劾報告」：川普濫權打對手又阻礙調查

▲眾議院情報委員會調查指出，川普涉嫌讓烏克蘭介入總統選舉。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國眾議院情報委員會在3日公開了針對總統川普的彈劾調查報告，內容指出，川普為了自己明年大選的利益，讓外國干預選舉，攻擊政治對手，破壞了國家安全，甚至還妨礙調查。情報委員會也投票表決通過，將該份報告送交司法委員會，該小組會考慮是否動用彈劾條款。

這份報告多達300頁，分為兩個部分，一個是針對烏克蘭介入總統選舉事件，一個是川普政權對於國會調查的阻礙。民主黨人宣稱，川普在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基的通話是「戲劇式誘餌」，讓對方順從其政治要求，也就是介入調查2020總統大選主要對手拜登（Joe Biden）的兒子，過程中還涉及多位高層官員。

報告中指出，「總統涉入這件案子當中，並為自己的總統連任謀取利益，來傷害政治對手，以及影響接下來的大選」、「總統這麼做，已經將個人以及政治上的利益置於美國之上，並試圖破壞總統選舉程序的完整性，危害美國的國家安全。」

在阻礙調查部分，民主黨人指控，白宮阻擋他們進行彈劾調查是「史無前例的舉動」，例如在這兩個月來被無視的大量傳票，拒絕讓川普的高階顧問提供文件和證詞、阻擋職業政府官員做證以及以及恐嚇證人等等。



眾議院情報委員會謝安達（Adam Schiff）指出，最終將由國會決定是否依據報告彈劾川普，但這就代表了民主黨人的想法，當被問到報告中是否有足以彈劾川普的證據時，他表示，「你可以發現，我嚴重擔心的是，如果我們接受了這一切，那就不只是接受現任總統的腐敗，還可能延續到下一任」。

而白宮以及參議院的共和黨人駁回了這些指控，同時發布了另一份捍衛總統對烏克蘭的行動的報告，並指責民主黨人只是急於彈劾川普。白宮發言人葛里珊（Stephanie Grisham）表示，「在這個『單方面』的調查程序中，謝安達以及其他民主黨人最終並沒能提出任何川普總統做錯事的證據，這份報告只反映了他們的挫敗，主席的報告讀起來就像是窩在地下室的部落客所寫的違章，雜亂無章，在沒有證據的狀況下亂證明某些事情」。