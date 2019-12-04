川普「美中貿易協議擬延到2020大選後」　美股重挫狂跌280點

▲川普人在倫敦北約峰會，一句話震驚市場，衝擊美股。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

外界期盼在年底前可以達成的美中第一階段協議，如今很可能要泡湯了。美國總統川普3日表示協議「可能延至2020年11月簽署」，隨後商務部長羅斯（Wilbur Ross）也在電視節目上指出，延到大選後簽署，可以除去北京的槓桿作用。此話一出立刻重挫美股，讓道瓊指數一開盤就暴跌400點。

川普3日正在英國出席北約（NATO）峰會，當被問到第一階段協議是否有最後死線時，他回答與中國達成貿易協議的時程，並「沒有預設最終期限」，2020年11月美國總統大選結束後再簽也不遲，「某些方面來說，我喜歡等到大選結束後再和中國談判的點子。」

川普一再重申現在的美中關係相當好，而中國積極想達成協議，但他又說「我喜歡等到大選完再和中國談」。他還向媒體表示，美國是否和中國達成協議，完全取決於他的意願。

▲羅斯（Wilbur Ross）認為川普連任後再談，能夠更專心面對中國。（圖／路透）

同一天，商務部長羅斯在「CNBC」節目上表示，若美國選擇延後到明年大選結束再和中國談，因為少了國內選舉壓力，就更能夠放開手去談最終條件，「我們就把一些他們可能以為能用來操作槓桿的因素拔掉吧」。

羅斯對川普能夠順利連任表示信心，並稱到時總統已經不用再分心選舉，可以回過頭來專心對付中國。美國離15日對中展開下一輪關稅制裁的時程已近，羅斯說在那之前，雙方並沒有高層級的談判，大概只會有部門以下員工層級維持對話。

美中第一階段協議早在10月就由川普宣布達成口頭共識，並預計在接下來的一個月內由雙方共同撰寫內容；然而眼看2019年就要結束了，雙方仍無法談定。

美股市場被川普一句「2020大選後再簽也不遲」重挫原本高度期待，開盤立刻下跌400跌，到尾盤則是跌280.23點，或1.01％，以27502.81點作收；標準普爾500指數跌20.67點，或0.66％，以3093.2作收；那斯達克指數則是在歷經早盤斷崖後，終場下跌47.35點，或0.55％，以8520.64點作收。

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