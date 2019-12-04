比足球還大顆！中華「無齒蚌」大舉入侵美國池塘　直接被滅絕

▲紐澤西州發現超巨大的「背角無齒蚌」（Chinese pond mussel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐澤西州的一處池塘近日被超巨大的「背角無齒蚌」（Chinese pond mussel）入侵，這些蚌類體型超巨大，已經超越成年人的手掌，大概跟一顆足球差不多，雖然很新奇，但是已經嚴重影響池塘以及附近河川的生態。



背角無齒蚌是中華無齒蚌屬的其中一種，為東亞的原生物種，但紐澤西州亨特敦郡（Hunterdon County）的一處池塘近期也被這種蚌類入侵，紐澤西州自然保護基金會的科學部經理狄瓦托（Emile DeVito）表示，背角無齒蚌造成了生態環境的「大惡夢」，該協會在2007年買下了這塊土地，並打造成開放空間，但是3年後，就發現了牠們入侵的痕跡。

這片區域的9座深水池都位在德拉瓦河（Delaware River）的上游地區，若是背角無齒蚌棲息地持續擴散的話，不只是當地的貝類會受到影響，還會破壞河底的生態，影響到鯡魚或是鱘魚等魚類。

美國魚類與野生動物服務局指出，這是全美第一起背角無齒蚌入侵的例子，目前他們正跟當地的團體合作，打算根除這些無齒蚌。首先會把將池塘的水位降低，殺死部分魚類，其中包含已造成生態問題的大型外來入侵種，之後，將能夠殺死軟體動物的「銅基藻類」引入到泥濘的底部。

▲背角無齒蚌體型巨大，影響當地河川生態。（圖／達志影像／美聯社）

野生動物服務局官員弗雷迪（Beth Freiday）指出，他們有信心可以根除所有的背角無齒蚌，但仍要等到明年春天或夏天，進行DNA檢測之後，才有辦法證實。

背角無齒蚌原生地區為東亞，包含中國長江及黑龍江流域、台灣和韓國等地，但是後來在歐洲多個國家，像是捷克、義大利、法國、奧地利、比利時、保加利亞、德國等，都有發現牠們的蹤跡，甚至南美洲的哥斯大黎加、多明尼加，以及菲律賓和印尼等地也有。