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舞廳開槍滋事！台南警局長帶隊臨檢八大行業　陪侍妹：我只倒酒沒陪酒

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▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一家舞場槍擊案造成2名酒客中槍送醫，由於業者對警方偵辦配合度低，台南市警局長周幼偉28日深夜親自率隊執行安平區八大行業威力掃蕩臨檢，結合市府經發局、工務局、都發局、消防局、衞生局、社會局及稅務局等局處聯合稽查，衞生局於台南大舞廳查獲菸害防治條例1件及春天時尚會館查已到案未撤銷通緝犯1名，均已依相關程序處理。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警局長周幼偉親自率隊臨檢。

市警局長周幼偉表示，市警局為有效防制暴力事件發生，要求各分局針對突發街頭聚眾滋事案件，快速集結線上優勢警力，控制現場狀況，以展現公權力，確保民眾生命、身體、財產安全。周幼偉局長同時呼籲業者應善盡社會責任，對於即將發生衝突事件，應及時通知轄區警察機關調度警力到場處置外，對於已發生的衝突事件，亦應全力配合警察單位依法究處，絕不允許違法事件有私下解決情事。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲警方在春天時尚會館清查已到案而未撤銷通緝犯1名，均已依相關程序處理。

周幼偉局長親自率領警力至安平區轄內古都、台南大舞廳、金府城ＫＴＶ、春天時尚會館等舞廳、KTV及酒店八大行業，易發生酒後鬥毆處所，實施威力掃蕩臨檢，逐一檢查在場人身分，同時要求業者、在場客人配合遵守相關法令規範。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

周幼偉局長再次強調，「淨化治安」是警察職責，尤其在總統大選即將到來前，執法絕不會鬆懈，要求各分局持續利用優勢警力，針對轄內治安重點區與最近發生治安事故、黑幫分子易聚集處及轄內列管易滋事且可能存有毒品地點，執行威力掃蕩行動，達成淨化治安要求，展示警方維護地方治安、剷除不法勢力決心，讓社會大眾有感。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

周幼偉局長指出，對於台南大舞廳近日連續發生鬧事、砸店（車）及槍擊事件，除持續查緝相關涉案人到案，依法偵辦外，亦督飭四分局將該場所列為重點臨檢場所，運用第三方警政不定時實施聯合稽查，要求業者自律及配合狀況通報。周幼偉強調，業者不配合改善，聯合稽查及威力掃蕩臨檢將持續進行，沒有期限，直到業者真正負起社會責任，改善為止。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

28日深夜聯合稽查及威力掃蕩臨檢，共動用四分局警力51人、支援警力數24人、市府局處9人，共84人。市府經發局長郭阿梅也親自參與聯合稽查勤務，造成相關業者相當大的壓力。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

四分局29日上午指出，28日晚上9時至29日晨1時的威力掃蕩臨檢及聯合稽查勤務中，由衞生局人員於台南大舞廳，查獲違反菸害防治條例1件及警方在春天時尚會館清查已到案而未撤銷通緝犯1名，均已依相關程序處理。

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

周幼偉局長在完成威力掃蕩臨檢勤務後，指示規劃執行春天時尚會館「回馬槍」臨檢，四分局於29日凌晨3時，由各所組合警力共計9人分成3組針對該會館實施臨檢，分別於1樓101（2名女子、客人2人）及103包廂（1名女子、客人3人）發現有女子坐檯陪酒情事，製作女子查訪表時當事人均否認有從事坐檯陪酒情事，只坦承僅幫客人倒酒服務，春天時尚會館（香格視聽）顯涉嫌逃漏稅，四分局等相關資料彙整後將函請國稅局裁處。四分局強調，將持續不定時擴檢大型場所，以貫徹打擊囂張不法氣焰之決心。

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