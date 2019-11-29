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酒店妹整排坐好！台南大舞廳槍擊不配合…警怒：無限期臨檢

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記者林悅、鄒鎮宇／台南報導

台南安平區知名酒店「台南大舞廳」日前傳出槍擊事件，導致2人受傷，引起社會關注。由於該店家連續發生鬥毆、開槍及砸店等維安事件卻隱瞞不報，台南市警局局長周幼偉氣得對當地八大行業展開臨檢，要求店家交出開槍的歹徒。

台南大舞廳27日傳出有高雄小弟持改造手槍示威，連開2槍導致2人受傷後，將槍枝丟在包廂內逃逸。由於台南大舞廳日前才發生角頭砸車、砸店及鬥毆的事件，讓警方關注已久，此次事件也讓行政院長蘇貞昌關注，因此追捕嫌犯勢在必行。

▲▼酒店妹整排坐好！台南大舞廳槍擊不配合…警怒：無限期臨檢。（圖／東森新聞）

▲▼警方認為酒店業者不配合查案。（圖／東森新聞）

▲▼酒店妹整排坐好！台南大舞廳槍擊不配合…警怒：無限期臨檢。（圖／東森新聞）

台南警聯合市府經發局、消防局與國稅局至當地八大業者店內進行武裝臨檢，因為店家雖由合法營業執照，卻在刑案發生後不肯配合，未盡社會責任，因此檢查出缺失未改善，將直接斷水斷電、勒令停業。

周幼偉28日晚間親自率隊，至安平區轄內古都、台南大舞廳、金府城KTV、春天時尚會館等舞廳、KTV及酒店等地，逐一檢查在場人身分，並詢問內部的小姐是否有陪酒，動用四分局警力51人、支援警力數24人、市府局處9人，共84人。

周幼偉說，警方將會不斷臨檢，「我們會一直臨檢，無限期連檢，一直到舞廳把所有的缺失都改善」，以貫徹打擊囂張不法氣焰之決心。

▼台南市警局局長周幼偉表示，將無限期進行臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警四分局、台南市聯合稽查小組，深夜針對安平區舞廳、酒店、KTV等特種營業場所進行威力掃蕩臨檢及聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

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