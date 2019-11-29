第一次跟女神約會！他臨走前被揪「上來坐坐」興奮答應…2小時後報警

▲鄭男赴約到毛女的賓館聊天，幾個小時後突然報警。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者柯振中／綜合報導

大陸重慶沙坪日前發生一起開房間詐騙案，20多歲的鄭姓男子在求職過程認識了毛姓女子，兩人進而發展成情侶關係，15日相約到女方居住的賓館附近吃飯，隨後進入房間內休息。不料幾個小時後，劇情突然神逆轉，鄭男一走出房間，立刻打電話報警，目前案件還在進行法律程序當中。

綜合陸媒報導，鄭姓男子擁有英俊的外表，且正值適婚年齡，他原本預計要在「光棍節」左右的一段時間內脫單，因此與求職時認識的毛姓女子展開約會，「她自稱姓毛，因為聊得來就互加了微信，但後來沒什麼聯繫，過了一段時間，毛某又主動聯繫了我。」

鄭男說明，毛姓女子外表亮麗，且十分健談，因此兩人透過微信聊天，感情快速升溫，彼此都有一種「相見恨晚」的感覺。兩人聊了整整一天，毛女當天就約鄭男在她居住的酒店碰面；鄭男一聽到消息，不顧剛下班的疲憊，立刻衝到酒店附近找毛女。

▼色誘鄭姓男子的毛女正在指認銷贓地點。（圖／翻攝《今日頭條》）



鄭男到達酒店後，與毛女逛街、吃飯、聊天，兩人對彼此都有相當程度的好感，也希望能夠繼續交往下去。鄭男指出，由於是第一次約會，他希望能夠送毛女回酒店，以確保毛女的人身安全，「她也答應了我的要求。」

送毛女回酒店後，鄭男準備離開，但毛女這時對他說「留下來陪我」，讓他決定留下來陪他一下，坐在房間內的沙發與毛女聊天，在聊天的過程中，鄭男不知不覺地睡著了。

等到鄭男醒來時，發現房間只剩下他一個人，手機、錢包等財物也消失無蹤，才驚覺受騙，因此決定報警。警方調查酒店的住宿登記，2個小時後在另一處的酒店內成功逮到毛女。

毛女向警方供稱，自己經常用色誘的方式，對剛認識的男子說出曖昧的言論，讓對方晚上到自己的住處聊天，等到對方熟睡後，再趁機竊取錢財。目前警方已將毛女居留，案件正在進一步審理當中。

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