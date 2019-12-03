▲ 越夜越美麗！板橋林家花園大牡丹花光雕秀，穿梭時空燦爛浪漫。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

板橋林家花園12日起上演夜間光雕秀，擁有百年悠久歷史的林本源園邸，為讓古蹟群展現不同風貌，將從12月12日起到2020年2月15日止，每逢週五、週六及耶誕節、春節連假、西洋情人節等特定假日，晚間7點至晚上8點半，每15分鐘展演一場「蝶舞光綴」光雕秀，新北市民憑身分證可免費入場。

文化局長蔡佳芬表示，林本源園邸夜間燈光構思，主要在結合園邸獨特的建築風格及現代科技，穿越古今、穿梭浪漫、仿古人悠閒漫步園林，並融合新北市政府對府中古城區建設及花園燈飾規劃的目的，結合周邊觀光、提升夜景經濟。

▲ 越夜越美麗！林家花園夜間光環境，花園多處浪漫點燈。

自入口廣場開始，沿途燈光設計皆有巧思，重頭戲「來青閣」有3分鐘「蝶舞光綴」光雕投影，結合花草及季節主題，演繹四季更迭之美，營造出穿越古今之時空隧道。另外，民眾還可以與數位蝴蝶互動，展現園邸全新夜間遊園樂趣。

12月12日晚間將舉行點燈開幕儀式，由新北市長侯友宜以及享譽國際服裝設計師洪麗芬，與多位表演藝術家位共同揭開序幕，演出結合崑曲、琵琶、古琴、二胡、西塔琴等多種樂器，並融合舞蹈、偶戲及法國女聲樂家跨界藝術展演，邀請來自國內外的旅客，一起到林本源園邸喚醒古城之夜。

文化局表示，為讓民眾在夜間開放期間參與多種豐富活動，林家花園安排了夜拍團以及「神•技•藝－傳統藝師特展」、「隔壁小林家－寄寓書齋（邱懷萱創作展）」、「遊園戲夢－代傳奇劇場特展」等多場精彩展覽。

林家花園入園門票為每人80元，凡設籍新北市之市民憑身分證可免費入場；外縣市民眾，滿65歲以上及未滿12歲之國民、及就讀國內各級學校之在學學生，也可免收門票。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 越夜越美麗！林家花園夜間光雕動畫總長3分鐘，變化多種圖樣。