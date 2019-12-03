▲ 地方創生「東北角書店聯盟」，以書會友齊聚貢寮。（圖／新北市城鄉局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府城鄉發展局自2018年起進駐偏鄉辦理地方創生計畫，與在地產生連結，引發在地持續響應，為了讓增加延伸性，也響應近年來淡蘭古道的健行熱潮，由「貢寮街有機書店」自主發起成立「東北角閱讀聯盟」，並於2日舉辦書店間的交流聚會。

城鄉局表示，由「貢寮街有機書店」發起成立「東北角閱讀聯盟」，範圍從基隆延伸至宜蘭，串連多達15間獨立書店，本次活動邀請到3間獨立書店（無用學堂、瑞芳新村芳、貢寮街有機書店）主人到場分享創辦書店的理念及經驗交流分享。

▲ 響應推廣淡蘭古道。

城鄉局說，為了推廣淡蘭古道，更邀請到步道達人黃金玉老師來介紹淡蘭古道北路，並邀集貢寮區公所及在地居民共同響應參加，「貢寮街有機書店」也製作東北角書屋分布地圖摺頁，讓更多人知道東北角書屋的分布地點，並作為日後健行補給的轉運站。

促成本次閱讀聚會的「貢寮街有機書店」書店主人，也是臺灣偏鄉閱讀推廣協會創辦人的盧文鈞表示，透過閱讀讓「貢寮」被看見，透過「東北角閱讀聯盟」將書店與人產生連結，目標以每季定期舉辦閱讀聚會，由每間書店輪流作主辦進行閱讀推廣，書店也可成為遊客健行中間的休憩補充站，讓書店的功能性更加多元。

城鄉局表示，透過東北角獨立書店間的自主媒合，讓整個區域活絡起來，持續永續經營發展，更利用當地的自然資源，創造在地的魅力與獨特性，自「貢寮街有機書店」開幕後，發生了很多契機與可能性，透過「東北角書店閱讀聯盟」的串連更能吸引更多人來到貢寮，並且探索貢寮，讓更多民眾認識貢寮當地，一同來感受在地慢活的生活步調。

「時間對我們來說完全沒用！」