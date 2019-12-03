拿加料果汁給臥床妻喝...病翁「枕頭悶死她」下秒吞藥！庭上翻供：老婆是猝死

▲阿傑將妻子悶死，但之後於庭上辯稱對方是猝死。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市一名行動不便的老翁「阿傑」（化名），因為長期照顧臥病在床的妻子，疑似因此身心俱疲，因此就用枕頭壓住對方口鼻把人悶死，而阿傑原先坦承犯行，但最後卻又改口翻供，聲稱對方是猝死，但法官不採信其說詞，依殺人罪判他11年徒刑，可上訴。

判決指出，阿傑患有糖尿病，之後還引發敗血症，因此導致雙腳變形、行動不變，而他的妻子則因為髖關節手術，不良於行臥病在床，而阿傑在照顧了病妻約半年以後，疑似因為壓力太大，因此於2016年12月28日上午，在家中為妻子更換尿布時，因細故與妻子的姊姊發生爭執，接著又於同日晚間在家中臥室內，將混有安眠藥之果汁讓妻子喝下，並用枕頭將妻子悶死。

阿傑犯案後，自己也吞下安眠藥，並在現場留下遺書表示，不想讓兒子日後生活過得不如意，因此要「帶走你母親」。此外，被害人的姐姐也表示，阿傑先前有打電話給她，過程中一直說，他妻子把尿布撕了，且丟滿床單，他氣得不想顧老婆了，今天就要讓老婆死，讓她嚇得趕快叫姪子過去看看。

阿傑被緊急送醫搶救後，仍是撿回一命，但他的妻子卻命喪黃泉，而他原先坦承犯案，卻又在法庭審理時改口辯稱，妻子是猝死，希望法官可以給予他減刑，而新北地院不採信其說詞，但考量阿傑的兩個兒子均為他求情，且阿傑並沒有前科，因此依殺人罪判他11年徒刑，可上訴。

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