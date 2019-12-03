非法電信盤商竟在移工集散地駐點擺攤營業　警扣3千張「外勞卡」

記者張君豪／台北報導

近年隨著外籍移工來人數增多，外籍移工成為詐集團取得非法人頭門號的另個重大貨源。警方指出，外籍移工門號有著使用方便、難以追查等特色，成為歹徒犯罪聯絡首選。刑事局電偵大隊透過165反詐騙諮詢專線「停斷話資料庫」進行大數據分析，日前發動「斷源專案」整合國內5大電信業者整合清掃人頭門號，共查扣3千多張俗稱「外勞卡」的人頭門號成果頗豐。

▲幫外籍移工申辦人頭卡主嫌遭警方蒐證移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊指出：警方結合165反詐騙諮詢專線停、斷話資料庫進行大數據分析，掃蕩國內非法電信發話DMT（Digital Mobile Trunk）設備來遏止詐騙電話，近期更整合國內5大電信業者力量溯源不法人頭門號源頭。

▲刑事局電信偵查大隊幹員到申辦人頭卡業者攤位蒐證調查。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊與北市警刑大、台中市警第二分局等單位共組專案小組，報請桃園地方檢察署檢察官吳宗憲指揮循線深入追查、警方指出，本案從中部地區所破獲電信機房設備獲取線索，溯源追查電信門號來源，發現非法電信盤商竟在台中市外籍移工集散地駐點擺攤營業。

▲刑事局電信偵查大隊幹員到申辦人頭卡業者攤位蒐證調查。（圖／記者張君豪翻攝）

人頭卡門號業者，還聘請外籍移工擔任小蜜蜂，利用該處假日期間外籍移工集散之便利性，加上同鄉小蜜蜂語言優勢吸引外籍移工提供個人證件、代簽偽造簽名來完成門號申辦書。

之後再透過配合電信盤商協助，警方粗估該集團每個月可向各電信公司申辦超過百筆門號，其中部分流入電信詐騙集團使用，根據警方統計因此造成臺灣民眾遭詐騙至少超過新台幣千萬以上財損。

刑事局電偵大隊第一隊在11月28日行動，分赴不肖電信業者盤商、架設機房的台中、彰化鹿港鎮等地搜索、逮捕李姓、張姓涉案男子等3人、並查扣門號預付卡及儲值卡等3千餘張、門號申請書一批、電腦1台、DMT設備等證物，訊後並認定業者使用登載不實資料申請門號牟利，依刑法詐欺罪嫌將他們移送法辦。

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