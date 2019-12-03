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女兒遭霸凌！狠男衝學校「10刀捅死」9歲同學　男童父崩潰：他那天本來要道歉…

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▲爸爸為了幫女兒報仇，竟將9歲同班同學殺死。（圖／翻攝自《新京報》）

▲爸爸因為女兒在學校遭到霸凌，氣炸衝到學校捅死霸凌的9歲男童。（圖／翻攝自《新京報》）

記者柯振中／綜合報導

大陸江西省上饒市一名王姓父親因女兒在學校遭到霸凌，氣炸持刀闖入教室，持刀狂捅霸凌的男童10多刀，導致男童當場身亡，隨後被判了死刑。事後，男童父母悲痛說明，其實事發當天，兒子本來要給受欺負的女孩道歉，但卻再也等不到兒子了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在今年的5月10日，王父的女兒前一天回家時向父親訴苦，自己遭到同桌的劉姓男同學霸凌。王父一聽，氣炸到微信家長群裡質問，「劉某宸，打我女兒打得開心嗎」，並放話「只能在校門口等你」。

該班的班主任得知事件，立刻進行調解，約好雙方隔天碰面解決問題，不過他發現王姓父親的脾氣不好，因此希望劉姓男同學的家長先不要出面，自己會先讓孩子調換座位。

▼劉姓父親衝到學校捅死9歲男童，一審被判死刑。（圖／翻攝自新京報）

▲▼女兒遭霸凌…爸怒衝學校捅死9歲同學　一審判死。（圖／翻攝自新京報）

到了隔天，王父到校準備調解，卻沒有等到男童家長，一氣之下跑去買了屠宰用的刀具，衝入教室內，對著男童捅了10多刀，隨後把對方抓出教室，摔在走廊上。

劉姓男童遭捅10多刀，胸腹、背部、四肢不斷噴血，當場就失去了呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。當地法院11月29日審理後判定，雖然王男主動投案，也如實供述罪行，但飯下故意殺人罪，主觀惡性極深，罪行相當嚴重，也沒有取得對方家長的諒解，因此判處死刑。

對此，王父表示「不後悔」，將服從這項判決，不會提出上訴。判決結果出爐後，劉姓男童的父親指出，當天他送兒子上學後，就不斷與妻子透過手機溝通，也向妻子說「兒子會給女孩道歉」，沒想到竟然發生這種事情。

這起事件發生時，正好是母親節前夕，這也讓劉姓男童的母親相當崩潰，寫下一封信寄給身亡的兒子。劉姓男童的母親悲痛說明，「媽媽是醫生，卻來不及救自己的孩子，我永遠都聽不到來自兒子的『母親節快樂』。」

▼男童的父親指出，其實男童當天要向女童道歉。（圖／翻攝自《新京報》）

▲女兒被欺負，爸爸衝到學校捅死9歲同學。（圖／翻攝自《新京報》）

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