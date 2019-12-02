　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開一半撞見「車尾掛7顆雞蛋」　宜蘭哥好奇求解...內行曝超邪門用途

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲開一半撞見「車尾掛7顆雞蛋」　宜蘭哥好奇求解...內行曝邪門真相。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一袋雞蛋掛在車尾底部。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人都曾在路上碰過，一些車主把味道重的食物，掛在後照鏡或車尾雨刷上，避免心愛的小老婆殘留難聞氣味；然而，這輛黑色小轎旅竟是在車尾底部，掛了一袋雞蛋，後方駕駛見狀，忍不住拍照po網，結果在一片調侃聲中，竟釣出神秘用途。

宜蘭一名男網友日前開車途中，發現前方黑色小轎旅的車尾底部，竟掛上7顆雞蛋，模樣逗趣又有著說不出的詭異，他不解，明明不是臭豆腐、鹽酥雞等氣味濃厚的食物，為何要掛在後方，於是將畫面分享至「爆廢公社」，直呼「請問這雞蛋是什麼用途？」

請繼續往下閱讀...

▲開一半撞見「車尾掛7顆雞蛋」　宜蘭哥好奇求解...內行曝邪門真相。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲有一些網友稱，這是一種驅邪儀式。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文掀起熱烈回響，不少網友紛紛打趣道，「車子的睪丸阿」、「改裝避震器」、「我聞到一股蛋蛋的哀傷」、「秋名山車神就是這麼練出來的」、「好好開，雞蛋破了你就完蛋了」、「煙燻茶葉蛋」。

同時，也有內行人留言指出，「馬來西亞傳來的一種驅邪儀式，車一直開到蛋都破光才能散掉所有邪氣，回家之後，需要把車停在陽光充足的地方，連續11天，之後當天午夜前用鹽水整車清洗過就完成儀式」、「聽過好像是過運、改運的一種。忘了是越南還是泰國妹妹講的」、「避邪」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚…高媽媽拍背安慰
高以翔家人陪他回來了　父母靈堂前雙手合十道謝：大家辛苦了
LIVE／高以翔回家了　水晶棺抵達靈堂與家人團聚
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1萬8租房！一家每年出國「20萬爽搭遊輪」　他羨慕：等繼承老家...網說真心話

老媽牌「冷凍球鞋」傻爆眼　內行揭神奇妙招！她一開冰箱驚呆：真的有

33歲男「狂換40間公司」苦惱嘆：沒超過1個月的　網一看理由搖頭了

辣妹工程師睡翻「巨峰卻驚人甦醒」　上帝視角引轟動！網喊：想吻醒妳

醫科生賣二手iPhone X！買家「衛福部科長」逼退貨：老師會賣面子　真相出爐

搭機注意！「北冕」颱風撲菲律賓　3日飛馬尼拉航班有異動

【英語多益通】《冰雪奇緣2》看了沒？從7句經典台詞學英文

我家門前有巨龍　沖繩藝術家用棕櫚葉和木頭編織而成

台大、青年民主協會分開辦「返鄉列車」　學生會釋疑：需求量特別高

中嘉有線電視與LiTV合作　有線、網路電視直接看

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

搭機注意！「北冕」颱風撲菲律賓　3日飛馬尼拉航班有異動

【英語多益通】《冰雪奇緣2》看了沒？從7句經典台詞學英文

我家門前有巨龍　沖繩藝術家用棕櫚葉和木頭編織而成

台大、青年民主協會分開辦「返鄉列車」　學生會釋疑：需求量特別高

中嘉有線電視與LiTV合作　有線、網路電視直接看

開一半撞見「車尾掛7顆雞蛋」　宜蘭哥好奇求解...內行曝超邪門用途

打趴蔡阿嘎、阿滴！台灣最夯YouTube頻道排名曝　第一名驚呆網：他誰？

高雄輕軌第1千萬旅客誕生！1日17:59「前鎮之星站」刷卡…免費搭乘1年

店員加錯油…冷回「92、95汽油都一樣」！　她聽完解釋氣炸　網：還真的沒差

愛健康「i穩動」　成大前瞻醫材中心翻轉銀髮族樂齡生活

桃園流行音樂露天劇場開工　一年後完工總經費約5.7億元

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

飲料店女服務生遭戳胸超崩潰　變態男鬼扯「忘了紅茶要去冰」

馬大偉運彩解盤／NBA 爵士@76人　挺莊買小分

《爸爸去哪兒》10歲Angela真實側拍照曝 ！　網「美顏現實差好多」嫌胖：別吃了

巴西豪門INTZ正妹輔助初登板　玩家被辣翻：這個我可以！

台南泰達幣1500萬元搶案　3嫌「供詞差太多」羈押禁見

才離開保護所…日10歲男童爆血家中亡　詭女「意識模糊」跪坐一旁

泰國臭臉貓剪毛「殺氣MAX」　美容師浮誇陪笑超反差

五星級服務！信義房屋跳脫買賣範疇　深入「住」的服務

生活熱門新聞

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

館長：打房都假的　心疼黃國昌白目

星巴克槓路易莎！優惠1個月挽救買氣

防11級強風！冷氣團發威今晨淡水14.8度越晚越冷探12度

「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

台灣最夯YouTube頻道排名曝　第一名驚呆網

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

店員冷回92、95汽油都一樣！　網：還真的沒差

入冬首波冷氣團報到...最冷下探12度

洗頭妹抱怨薪低　手拿iPhone 11

更多熱門

相關新聞

阿公家挖出「金屬火熱寶貝」！網陷回憶

阿公家挖出「金屬火熱寶貝」！網陷回憶

以前的商品真的都很真材實料！一名網友在阿公家挖出骨董級的吹風機，即使外表已佈滿了歲月的痕跡，卻還能正常使用。貼文一出，網友們紛紛陷入回憶，表示使用時真的要格外小心，「風都是燙的」、「我媽差點火燒椅子」。

抽油煙機失效！她拆開驚見「神秘粉塵」傻眼

抽油煙機失效！她拆開驚見「神秘粉塵」傻眼

「奶油花粉刺」噗哧竄出　1分鐘影片療癒炸

「奶油花粉刺」噗哧竄出　1分鐘影片療癒炸

蓋狗屋給阿肥住　竟被78喵霸佔

蓋狗屋給阿肥住　竟被78喵霸佔

運將生日！男熟客包裡掏出一顆　他超問號

運將生日！男熟客包裡掏出一顆　他超問號

關鍵字：

雞蛋車尾小轎旅驅邪儀式邪門改運爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

高以翔水晶棺將抵台！直播陪他最後回家的路

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

高以翔23歲女友憔悴現身！

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面