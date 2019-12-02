開一半撞見「車尾掛7顆雞蛋」　宜蘭哥好奇求解...內行曝超邪門用途

▲一袋雞蛋掛在車尾底部。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人都曾在路上碰過，一些車主把味道重的食物，掛在後照鏡或車尾雨刷上，避免心愛的小老婆殘留難聞氣味；然而，這輛黑色小轎旅竟是在車尾底部，掛了一袋雞蛋，後方駕駛見狀，忍不住拍照po網，結果在一片調侃聲中，竟釣出神秘用途。

宜蘭一名男網友日前開車途中，發現前方黑色小轎旅的車尾底部，竟掛上7顆雞蛋，模樣逗趣又有著說不出的詭異，他不解，明明不是臭豆腐、鹽酥雞等氣味濃厚的食物，為何要掛在後方，於是將畫面分享至「爆廢公社」，直呼「請問這雞蛋是什麼用途？」

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▲有一些網友稱，這是一種驅邪儀式。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文掀起熱烈回響，不少網友紛紛打趣道，「車子的睪丸阿」、「改裝避震器」、「我聞到一股蛋蛋的哀傷」、「秋名山車神就是這麼練出來的」、「好好開，雞蛋破了你就完蛋了」、「煙燻茶葉蛋」。

同時，也有內行人留言指出，「馬來西亞傳來的一種驅邪儀式，車一直開到蛋都破光才能散掉所有邪氣，回家之後，需要把車停在陽光充足的地方，連續11天，之後當天午夜前用鹽水整車清洗過就完成儀式」、「聽過好像是過運、改運的一種。忘了是越南還是泰國妹妹講的」、「避邪」。

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