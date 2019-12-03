下架吳斯懷VS.下架柯建銘　徐永明批：兩大黨半斤八兩

▲吳斯懷、柯建銘。（圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於民進黨發起「下架吳斯懷」，國民黨則提出「下架柯建銘」反擊，只要有柯建銘，民進黨不分區就是支持關說的名單。對此，時代力量立委徐永明認為，兩大黨半斤八兩，「歷史共業徐享崑，兩黨卻互推事不關己」。

徐永明3日透過臉書表示，藍綠兩邊都在比爛，「全民下架吳斯懷」、「全民下架柯建銘」，一邊賣「芒果乾」、一邊主打「妨害司法正義」，但兩大黨都曾全面執政過，掌握過半國會，卻在相關法案立法上不是緩如牛步，就是不動如山，例如「反併吞滲透法」、「妨礙司法公正罪」和「不法關說罪」，「給大黨全面執政有什麼用，就是全面怠惰、極度腐敗而已」。

徐永明指出，除了法案打假球，兩大黨用人也是半斤八兩，時代力量去年整理藍綠議員參選名單，結果發現一堆涉及貪污、賄選者，仍被提名，藍綠共治下，清廉早已不是台灣價值，最近因韓國瑜砂石案，連帶爆出前經濟部水資源局長、前台水董座徐享崑，貪污還能在外逍遙，事情鬧大才落網。

徐永明認為，徐享崑是兩黨歷史共業的經典案例，曾爭取藍提名選苗栗縣長，之後又經「菁英入黨」轉綠，在兩黨互譙不分區人選時，當時提拔貪污犯的人至少先出來道歉吧。

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