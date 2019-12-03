快訊／高雄捷運確定延伸屏東東港　蔡英文：由部會專業判斷

▲總統蔡英文與交通部長林佳龍接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

屏東縣長潘孟安2日證實，高雄捷運將延伸東港。對此，交通部長林佳龍3日受訪時表示，交通部立場上，都會捷運構造城鄉均衡發展，會依行政程序辦理，至於是否可行，總統蔡英文則強調，交由相關部會的專業來判斷。

潘孟安在2日晚間出席民進黨立委蘇震清競選總部成立大會時強調，縣政府在地方建設上，需要屏東的立委在國會爭取，鄉親「同齊拼、作伙贏」，票投蘇震清、票投民進黨讓民進黨在國會過半。

接著，潘孟安也親口證實，在高雄、屏東兩個縣市的努力下，已經確定高捷紅線突破高屏溪，經新園到東港的路線已定案，目前已送行政院審定當中，未來還可能會延伸潮州鎮。

對此，林佳龍3日上午受訪時表示，高雄捷運是都會捷運，往周邊縣市延伸都一直有在評估，而屏東縣政府有需求，也有提出過，而交通部的立場上，都會捷運構造城鄉均衡發展，會依照行政程序來辦理；至於是否可行，蔡英文受訪時僅強調，交由相關部會的專業來判斷。

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