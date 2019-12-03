外送等25mins閃人！客突叩「給50求上樓」 心軟妹一按電鈴：很後悔答應你

▲心軟妹超後悔再次上樓送餐！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

訂餐控都知道，若沒在時間內取餐，美食就會無條件成為外送員的員工餐！一名外送妹子抱怨，佛心空等客人25分鐘，準備騎車閃人時，對方才打電話來，願意加碼50元求幫送一次。心軟的原PO上樓後，殊不知客人態度180度大轉變，秒丟40元後就走人，讓她氣壞了。

「這位人兄請不要再禍害下一個外送員！」一名正妹外送員在臉書《爆怨公社》爆氣表示，某天早上送餐，到了指定位置，卻遲遲不見客人蹤影，等了近25分鐘，拚命狂叩4至5通電話，沒人接就是沒人接。

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原PO也嘗試按公司電鈴找人，「裡面沒開燈…隔壁辦公室其他員工出來跟我告知您已經外出」，傻眼窘境下，她只好趕緊回報狀況給平台，「公司也撥打您留的手機號碼，也是無人接通，請我在現場繼續等候到8:55時間到，若還是無人取餐就回報，最後取消！」

浪費生命N分鐘後，原PO下樓發動機車，豈料準備閃人時，客人來電了，開始劈哩趴啦找藉口，「說只是想吃早餐，因突然被外派請同事來取餐」，甚至反過來責罵外送員，「還責怪我沒有敲門…WTF？怎麼沒怪您自己不備註呢？」

事後，超雷客人拋出解決辦法，「要我再幫您送一次，願意再支付50（元）運費」，不過原PO深怕拖延下一位客人時間，禮貌婉拒表示「我已經有下一單了。」沒想到對方還是死纏爛打，原PO傻眼心想，「您就鬼打牆一直要我再送，知道跟我下一單反方向嗎？」

拗不過客人，又心軟的原PO決定幫一回，「好吧，想說算了剛剛等那麼久，而且您刷卡了不能退，再幫您送一次好了，50（元）不無小補！」她再次上樓後，客人終於現身了，但下秒舉動超沒品，「隨手丟個40塊轉身關門！」

好心被雷親，原PO暴怒狂譙，「您那嘴臉讓我看了真的很後悔幹嘛答應幫你送…知道我跑這2趟在加前面等你25分鐘，只有賺到您的謾罵、傲嬌及40塊而已嗎？真是什麼奇葩自以為人都有。」

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▲網友狂搖頭！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

討拍文一貼出後，也一秒惹怒大批網友，紛紛砲轟「以後他的餐會被外送員加料吧」、「先生，少10塊，詐欺喔！」、「照程序走，千萬不要心軟」、「奧客請不要得罪餐飲業與外送員，吃到甚麼東西，我就不知道了」、「倒數完不接他的電話就好」、「 直接吃掉他的早餐，怒吃」、「妳應該吃完再送給他的」、「奧客的話真的都不能相信，做餐飲那麼久很多一開始什麼都好，等答應了另一副嘴臉就會出來了」、「就算他加500也不要回去，尊嚴比什麼都重要」。

►生火了！連我媽都用到發光