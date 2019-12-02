搶快！北市外送員單月車禍1死104傷　18-25歲者占最多

▲肇事原因前五名為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「超速失控」、「變換車道或方向不當」、「未依規定減速」。（外送平台示意圖／記者呂佳賢攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

外送平台發達，連帶搶快事故也頻頻發生。台北市警察局交通警察大隊自10月起對外送事故特別註記，近日公布結果發現，自10月1日到11月20日，外送員車禍有183件，受傷202人，死亡1人，主要事故原因為搶快，而受傷分布最廣的年齡層則是18-25歲。

▲光是10月份便有90起外送車禍，造成104人受傷，1人死亡。（圖／記者林敬旻攝）



據台北市政府交通局交通會報數據指出，光是10月份便有90起外送車禍，造成104人受傷，1人死亡，便是雙十連假期間發生的外送員死亡車禍，外送事故佔總機車事故的4.1%之多。

據統計，肇事原因前五名為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「超速失控」、「變換車道或方向不當」、「未依規定減速」。

▲外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）



據《公視》報導，北市交警大隊事故組警務員朱雅雯表示，「外送平台截至11月20日發生183起事故，造成外送員1死及130人受傷，而年齡層大多是18-25歲年輕人。」雖然外送平台並未要求搶快，但顧客評價卻會影響後續接單，為了盡量在平均20-30分鐘內完成一單，外送員多與時間賽跑，避免因負評過多而遭停權，也因此成為釀禍主因，。

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