大媽團天下第一泉拍照「變身5人體噴泉」　網友崩潰：那是人家喝的水！

▲一群大媽在山東景點拍照時，從嘴巴噴水出來。（圖／翻攝自海報新聞）

記者劉亭／綜合報導

大媽無極限，拍照主題無下限！一名網友1日到山東濟南遊玩，在天下第一泉參觀時，卻突然看到一群大媽，為了拍攝照片整齊站了一排，下一瞬間卻「五口齊噴」，之後還笑的東倒西歪，感覺很滿意，讓他氣憤的上傳影片。

根據《觀察者網》報導，丁先生1日中午抵達了趵突泉景區，現場有滿滿的遊客，大家都在欣賞眼前景緻，有5位大媽擺好了POSE（姿勢）準備拍照，突然一起把口中的「漱口水」噴出來，由朋友拍下這樣的「精彩瞬間」。

丁先生回憶，當時大媽們拍完照後，還發出一陣狂笑，完全不覺得行為有問題，之後有附近的保安發現，前來制止才停下。當時一旁看到此情景的遊客，都以相當不可思議的表情看著一切。

趵突泉景區負責人表示，景區方面沒有執法處罰權，對遊客們的不文明行為，只能靠勸阻，也希望廣大遊客在遊園時規範自己的行為，文明遊園。

看了新聞之後，有大陸網友解釋，「趵突泉不是一個小池塘是地下水的泉群，它一直是濟南市的飲用水，主池就有管道接到普利門自來水廠，趵突泉公園有好幾處取水點，還有杜康泉直飲點。喝起來很甜，一度因為地下水位下降停噴，為了保泉，濟南市曾引入黃河水製成自來水補充供給居民使用，黃河水的味道就差太遠了」。

許多網友也大罵，「靠，09年到趵突泉去遊玩，看見當地人用桶裝泉水，說明是準備帶回家飲用的，這尼瑪噴一泉的口水，還讓別人怎麼用。真tm噁心。」、「一幫老妖怪」、「不知道前陣子從趵突泉取水的人，怎麼想~~~~~~~~~~喝了老女人的漱口水~~~~~~~~」。

