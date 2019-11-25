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大媽為2元車費飆罵乘務員　乘客：別說了！給你5塊錢

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▲▼大媽因2元車費怒罵乘務員。（圖／翻攝沸點視頻截圖）

▲▼大媽因2元車費怒罵乘務員。（圖／翻攝沸點視頻截圖，下同）

記者康心禹／綜合報導

海南近日有一名女乘客對著乘務員破口大罵，只因搭公車不小心多刷了2元人民幣（約新台幣9元），直到其他乘客說「我給你5塊錢，你別說話了行嗎？」該名女子才停止辱罵，到站後就下車了。

據《南國都市報》報導，事情發生在23日海南南口37路公車上，一名女乘客對著乘務員破口大罵，「一會你下車就壓死你，壓死你，你像個破鞋玩意兒，你們家孩子長大沒？」

▲▼大媽因2元車費怒罵乘務員。（圖／翻攝沸點視頻截圖）

事情的狀況是，該乘客剛上車時，誤以為自己刷卡失敗，又重新刷了一次，多付了2元車費，一直吵著要乘務員退她錢。據乘務員的說法，當時這位女乘客還表示，「我不會找你們主管，你們直接拿2塊錢給我」，但由於錢都是鎖著的，無法隨便拿給對方，因此建議對方去公司拿回2塊錢，一位目擊者也證實了此事。

當時，另一名乘客在後面大喊「阿姨，我給你5塊錢，你別說話了行嗎？」隨後女乘客便停止了辱罵，又轉身告訴對方，「不是誰花不起兩塊錢，是她（乘務員）不講理。」到站後，該名女乘客就下車離開。

對此，有網友表示，女乘客的素質太差，明明是自己看錯才多付了錢。但也有網友表示，因為2塊錢就讓對方專門跑一趟公車公司有點小題大作了。

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