從美容業轉戰保險業　大媽靠保單幫忙扛責任顛覆「保險都是騙人」的想像

▲富邦人壽業務總監鄭美懿。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

顛覆「保險都是騙人」的想像，有「大媽」之稱的鄭美懿從美容業轉戰保險業，才真正了解保險帶來的價值，更靠「助人為快樂之本」的信念，迄今幫助過上千人，為他人創造財富、買下人生第一間房，她笑說，「犧牲小我、完成大我，比別人獲得的還要多」，想讓生活周遭的所有人都能看見希望。

翻轉人生第一步 北漂大媽靠1個信念幫助上千人

一年一度的保險信望愛獎才落幕不久，拿下今年最佳保險成就獎的富邦人壽業務總監鄭美懿，分享自己一生最喜歡做的事，從小家庭經濟不錯的她，常常有糖果可以吃，不過班上許多同學連三餐都吃不飽了，更別想要吃糖。

某天帶走家裡一罐糖果分給每位同學，看到同學開心的神情，下定決心要幫助同學吃到糖果，於是開始四處打工，包括幫媽媽做家事、到鄰居家採棉花等賺取零用錢，存滿一個撲滿就買糖給同學吃，身為老師的爸爸告訴她，這就是「助人為快樂之本」，也是她迄今最喜歡做的一件事。

「19歲那年，對我而言，是一個非常好的理財教育的機會」，鄭美懿說，因家庭變故，媽媽投資房地產失利、爸爸退休金被迫還債，一夕間成為背著數額負債的破產高中生，當時無所畏懼的她決定當起北漂女孩，獨自一人從花蓮遠赴台北打拚，開始踏入美容業，7年存800萬元買房，將父母親接上來台北住，成為翻轉人生的第一步。

當時鄭美懿更發願想要翻轉女生的社會價值地位，決定幫助1,000名女生學會一技之長，於是培養10個單親女生，協助她們開店創業，每人每月繳出100萬的業績，讓她相當感動，也能在台北買下屬於自己的一個家，透過她們再去輔導其他人學技術討生活，不知不覺中就達到幫助1,000名女生的目標。

▲「助人為快樂之本」是鄭美懿一直以來的信念，迄今已為上千人圓夢。（圖／富邦人壽業務總監鄭美懿提供）

‧一場家庭變故 顛覆大媽對「保險都是騙人」的想像

在35歲那年，鄭美懿的爸爸及公公相繼罹癌，攤開家裡多張保單卻都無法理賠，驗證媽媽所說「保險都是騙人的」，但後來才發現爸爸只有買意外險，因此當然無法理賠，為了治療她的家人，幾乎掏空所有積蓄，當下無法再幫助第11位美容師開店，也因如此萌生轉業的念頭，想要尋求企業協助，來達到想要助人的目標。

結束15年的美容生涯，鄭美懿將美容院送給店長，讓自己沒有退路，全心全意投入保險業，好不容易恰逢「成處」之際，卻遇上富邦金控併購ING安泰人壽的事件，當時人人自顧不暇，於是決定讓總經理看到他們，先找一間辦公室，拉了18支電話，找出600張孤兒保單，不僅解決無人服務的問題，同時也有業績可以做，創造雙贏的局面，因此在大家過年放假的時候，努力拚得好成績，拿下三冠王（通訊處第一名、全台主管第一名、全台新人第一名），果真如她所料，總經理承諾3個月內給一間辦公室，讓所有業務員有個好的工作環境。

走過保險業11個年頭，鄭美懿培養千名子弟兵，每天過著如蜜蜂般忙碌的生活，直到2年前躺在病床上的媽媽詢問她的夢想是什麼，這才點醒她心中未完成的事，儘管工作經驗豐富的她，仍下定決心重返校園念書，最後如願考上大學，完成自己30多年來的夢想。

走進北大校園的第一天，遇到班上許多念夜間部的同學，大多是家裡經濟困難，才無法念日間部，於是又想幫助1,000個人，透過財團法人、有能力的年輕人，來幫助想成功的人，「助人為快樂之本」是鄭美懿最喜歡做的事情，到老也不會變，甚至她還有下一個目標，想用畢生的積蓄，蓋一座全台最有愛的養生村，目的並非是為了營利，單純只是想讓孤苦無依的老人，能夠老有所終，她笑說，「很多人考慮自己比考慮別人還多，但我認為犧牲小我、完成大我，比別人獲得的還要多」，想讓生活周遭的所有人都能看見希望。