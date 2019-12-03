趕稿63小時沒睡！身體異常清醒「忘記怎麼入睡」　他躺床嚇問：好怕一覺不醒

▲原PO醒著的63小時都專注趕稿，完全沒覺得累。非當事人。（示意圖／翻攝pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

長時間沒有足夠睡眠，會出現易怒、難以專注，甚至產生幻覺等症狀。一名網友表示，他從上周六早上9點起床，直到昨晚凌晨發文，完全沒有闔過眼，已經超過63小時沒有睡覺，甚至一點都不覺得累，身體好像已經忘了怎麼「睡著」。

原PO在PTT表示，他從11月30日早上起床後，一直到12月3日發文的當下都沒有睡，中間一直處於趕稿的忙碌狀態，根本沒時間停下來休息，就這樣持續了63小時，相當於2天又15個小時，而且他覺得「精神非常旺盛，也沒有出現幻覺」，竟然一點疲憊的感覺都沒有，即使事情已經做完，能好好睡一覺，但躺在床上卻又怎麼樣都睡不著，「我好想睡一覺，可是又怕一覺不醒。」

請繼續往下閱讀...

▲網友提醒，長時間沒睡眠，身體會不堪負荷猝死。非當事人。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）



看完原PO的極限狀況，網友紛紛提供入睡方法，最有效的就是直接掛急診，「直接去急診求救，他們會幫你」、「真的蠻嚴重的快去吧，不想在社會新聞上看到你」、「這種情況下還睡不著不要問鄉民，去找醫生」、「去看醫生啦，快三天還精神亢奮肯定有問題」、「不管怎樣，先閉眼再說吧！」

網友也提到，原PO千萬不要忽視沒睡覺的嚴重性，「我舅舅之前這樣也是直接送急診」、「別開玩笑，身體撐不住隨時會猝死」、「我之前73小時沒睡覺，心臟突然很大力收縮，痛一下。」

原PO最後一次回留言是在3日晚上12點41分，之後就沒有繼續回覆，直到早上8點37分才再度出現，「感謝各位，昨天打開電視看著看著，大約1點半睡著惹。」網友們聽到他報平安也放心許多，紛紛勸他之後別再這樣熬夜了。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光