未婚夫浪漫之旅變恐怖意外　熱氣球撞「高壓電」她慘被電飛重傷

▲浪漫的熱氣球行程，竟然發生高壓電電擊意外。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子搭乘熱氣球時撞到離地約15公尺的高壓電，導致她慘遭電擊，當場還冒出恐怖火花把她整個人向高空彈飛30公尺，可怕的灼傷讓她花了4個星期進行植皮等治療，身體的傷雖然可以恢復，心理所留下的精神創傷卻讓她無法繼續完成從醫的夢想。

24歲女子弗萊(Rebecca Fry)，2016年5月參加未婚夫海伊(Bret Hay)所送的浪漫之旅，而在北安普敦郡(Earls Barton)的厄爾斯巴頓(Earls Barton)搭乘熱氣球時，沒想到竟然撞到高壓電發生恐怖意外。熱氣球後來墜落至附近一塊田地上，渾身嚴重灼傷的她被醫療直升機緊急送去急救。

弗萊表示，「籃子突然起火，強烈的熱氣導致熱氣球彈向天空，我害怕地想要尖叫，但是高壓電流讓我無法張嘴，腿上的緊身褲慘被火燒甚至融化進皮膚裡，當下以為自己死定了，感覺地到身體漸漸變得麻木，雖然意識清楚但看不到也聽不到，只感覺到電流貫穿我全身。」

事發當時，弗萊是唯一一名乘客，64歲男飛行員則沒有受傷，原本正在準備醫學院課程的她，因為此事而無法完成，最後成為了一名護士，但她的恐懼讓她在工作中仍會遇到許多痛苦，故對熱氣球營運公司提起控告，並爭取高達英鎊100萬元（約台幣3千多萬元）的賠償金。

Mother-to-be sues hot air balloon company for £1MILLION after flight hit power lines, leaving her with horrific burns

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