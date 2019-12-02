外匯存底世界第4　韓國瑜：為什麼台灣人生活那麼窩囊？

▲韓國瑜出席高雄各界挺韓後援會授旗。（圖／記者翁進忠攝）



記者洪正達、翁進忠／高雄報導

韓國瑜接連2天回防高雄，2日晚間來到「高雄各界挺韓授旗大會」為數十個後援會授旗，韓國瑜在致詞時再度重提大學生、碩士生出國進修，並再次重批民進黨的兩岸外交政策，指出過去3年多來在無能的執政下，原本可參加的國際組織已經全部歸零，縱使中華民國的外匯存底名列全世界第四名「為什麼大家過的那麼窩囊？」

韓國瑜在開始致詞時就說「非常想念大家」，隨後就問台下支持者「過去一年半以前，高雄有這麼受人注意嗎？」韓指出，在李佳芬出訪國外期間，許多國外的僑胞甚至是當地的國民都憂心忡忡，頻頻問為什麼台灣這麼有實力，卻仍然不出名，希望台灣可以多加油，語畢又將矛頭指向民進黨，韓說「過去這3年半以來，台灣越走越黑暗，這是為什麼」，又說，眼前的台灣只有2條路，1條是各行各業開始欣欣向榮，另條是像現在一樣，各行各業叫苦連天，關鍵點在於2020年1月11日的投票。

韓國瑜表示，民進黨執政以來，貪汙腐敗、派系分贓到了不可思議的地步，讓台灣人過得非常辛苦，好像天生的基因就不喜歡台灣人快樂，尤其像南部7縣市過去30年來無怨無悔的挺民進黨，結果換來越挺，生活就越辛苦，讓經濟變得非常差，這是非常不可思議的事情。

對於教育方面，韓國瑜說，只要他以及高雄的8位立委順利當選後，即刻要從小學一年級開始進行中英文雙語教育，另外也會想辦法找出資金送大學生、碩士生以及軍警消出國進修一年，韓國瑜又說，台灣的外匯存底在世界上名列前茅，又說在這樣的環境下，教育、經濟辦不好讓人非常不甘心，希望高雄人能在2020在創造一次台灣的政治奇蹟。

▲前監委葉耀鵬、主委莊啟旺等人合送百斤柚木筆，象徵一筆登天。（圖／記者翁進忠攝）

▲主辦單位表示現場有8000人到場。（圖／記者翁進忠攝）