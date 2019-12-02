花蓮太平洋縱谷馬拉松7日登場　日選手將以特殊造型跑全馬

▲▼今年太平洋縱谷馬拉松路跑活動，報名踴躍近六千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮太平洋縱谷馬拉松路跑活動進入倒數計時，7日即將在美崙田徑場盛大登場，當天凌晨5時起至下午2時止，花蓮市與吉安鄉部分路段將實施交通管制，請用路人配合繞道，以免危及自身及選手的安全。另外，主辦單位特地安排接駁車免費提供接送，建議跑者搭乘大眾運輸工具或共乘，避免停車及行車壅塞的不便。

2019太平洋縱谷馬拉松路跑活動，報名相當踴躍，近六千人參賽，其中占半數來自外縣市以及離島的金門、澎湖等，還有來自香港、新加坡、馬來西亞、日本等國家。今年有別以往，推出造型獎的趣味競賽，在活動臉書開放全民投票，前三名造型可獲蜜月套房住宿券，投票的網友也有機會獲獎。

日本姊妹市與那國町今年依舊跨町市召集馬拉松運動選手到台灣參賽，今年有13位選手，其中8名是從各町市馬拉松比賽當中挑選菁英，另外5人則是自費參加，跑者來自與那國町、石垣市、竹富町、那霸市、神奈川縣橫濱市，其中來自那霸市的鈴木一人將以特殊造型跑全馬，讓人期待。

▲▼花蓮市與吉安鄉部分路段將實施交通管制，請用路人配合繞道。

這場賽事分為全馬（42公里）、半馬（21公里）、小馬（10公里）及迷你馬（5公里）等四組，起跑地點由美崙田徑場旁的海岸路出發，為維護活動期間競賽場地安全及周邊道路交通秩序，比賽區域的路段將採交通管制並視現場交通狀況彈性調整，交管時間於12月7日凌晨5點起至下午2點止。

管制路段包括兩潭自行車道自景觀橋85度C南下行經太平洋公園至台開路段全線管制；花蓮市區管制路段包括193線的海岸路北上自民權路口行經中興路口全線車道管制，民權路行經民權五街口至民權六街口北上車道管制，亞士都飯店前民權五街路段車道管制，港口路南下自中美路口行經中興路口全線車道管制。吉安鄉管制路段則有台11線行經193線南濱路一段往北自華中路口車道管制，台11線丙線行經花蓮大橋往東路段至13公里車道管制。管制期間請用路人繞道，以免造成選手的安危及交通的衝擊。

主辦單位花蓮市公所建議選手搭乘大眾運輸工具或共乘，活動當天並有接駁車提供免費接送服務，去程首班車凌晨四點由花蓮火車站出發，沿途行經中山路與中正路口的台企銀行，中山路石來運轉廣場（噴泉池）後直接到美崙田徑場，去程的末班車只到凌晨五點。至於回程的首班車十點於美崙田徑場出發按原線回，每隔三十分鐘，直到下午兩點，參賽選手憑號碼布優先上車，採坐滿發車，請選手留意。

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