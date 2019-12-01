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全台最美公路馬拉松賽　6700位好手報名與會

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▲全台最美公路馬拉松賽，全台6700位好手報名與會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲全台最美公路馬拉松賽，全台6700位好手報名與會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「藏橋於林、蜿蜒巨龍」被譽為全台最美麗道路的台9線南迴公路安朔至草埔段即將通車，台東縣體育會於今日舉辦「2019慶祝台9線南迴公路全線通車馬拉松賽」，有6700位選手報名參加，現場及賽道相當熱鬧，本次馬拉松賽事分為42K全馬組、21K半馬組、12K健康組及5K樂活組等4組進行比賽，。比賽結果42公里全馬組陳正楠以2小時59分51秒率先回到終點奪冠，女子組則由劉素雅的3小時45分29秒封后。

饒慶鈴表示：南廻公路一直是我們台東縣聯絡西部地區的重要廊道，耗資204億元的台9線南迴公路改善工程即將於12月20日全線開通，透過隧道及高架橋截彎取直，節省了超過30分鍾的交通時間，提供到訪台東遊客很大的便利，而且這個安朔到草埔改善路段，安朔高架道路如一尾巨龍盤躆於溪谷間，風景非常優美，今天很高興來參加慶祝南廻公路改善工程通車馬拉松賽，與參加的全國6700位路跑好朋友，共同欣賞台東的美麗風景，也歡迎選手多多參與台東的賽事，以及到台東旅遊。

經過激烈競賽，42公里全馬組陳正楠以2小時59分51秒率先回到終點奪冠，黃彥彰、黃國信分居2、3名，女子組部份則由劉素雅的3小時45分29秒封后，2、3名分別為陳麗文、郭麗君。21K半馬組男子前3名為林旻杰(1小時12分54秒)、劉耀仁、方伯偉，女子前3名方巧玲(1小時29分29秒)、許虹宜、施琳。

▼全台最美公路馬拉松賽1日清晨起跑，饒慶鈴歡迎全國跑友多參加台東賽事及旅遊。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼全台最美公路馬拉松賽1日清晨起跑，饒慶鈴歡迎全國跑友多參加台東賽事及旅遊。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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