顧好荷包！12月「8大新制」秒看懂　發票中獎5千內免扣稅、高雄騎樓禁菸



▲12月起統一發票、公益彩券等免稅門檻，將由2000元提高至5000元。（圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導



12月「8大新制」又來了！自1日起，共有8大新制度即將上路，其中包括網友們最關注的統一發票、公益彩券免稅門檻將提高；高雄市19大連鎖店家騎樓禁菸，及桃、竹地區計程車費率調整等，都攸關你我的荷包。《ETtoday新聞雲》貼心整理新制懶人包，在萬物皆漲唯獨薪水不漲的年代，教大家如何聰明省錢。

1.免稅門檻提高 兌獎更起勁

12月1日起，財政部放寬對統一發票、公益彩券及運動彩券中獎的免稅門檻，從2000元提高到5000元，超過金額會扣取20%所得稅。

2.秋冬旅遊＋星級飯店最高省2千

觀光局宣布自12月1日起，民眾只要到台灣旅宿網「星級旅館 心動之旅」活動專區進行小遊戲，啟動「幸運星輪盤」即有機會獲得訂房優惠，可折抵新台幣1000元，目前規劃2000個名額，屆時幸運抽中的民眾可透過台灣旅宿網或星級飯店官網訂房即可折抵，再搭配秋冬補助最高可省下2千元。



▲高雄19大連鎖業者將在12/1起針對騎樓吸菸取締開罰。（圖／新北市衛生局提供）

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3.跟進開罰！高雄19連鎖店家騎樓禁菸

繼雙北地區自9月起實施「連鎖超商、咖啡店騎樓禁菸」後，高雄市經過3個月的宣導期，也將在12月1日起進行取締開罰，除了超商及咖啡店騎樓外，甚至連速食店也囊括在內。包括便利商店（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等19大連鎖業者，共1023家門市自2019年9月1日起全面禁菸。

4.委管契約新制度 保障委託人權益

內政部公告「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」（簡稱委管契約），於12月1日上路，內容清楚註記委託人及受託人之契約，為推動租屋代管專業服務制度。



5.Uber 條款不再拖延，全面取締開罰

汽車運輸業管理規則第103條之1，提供運輸服務的小客車租賃業全面納管，經過緩衝期、輔導期後，12月1日正式取締開罰，Uber 駕駛須考取計程車執業登記證、靠行掛計程車牌及加入多元化車隊。

6.新竹、桃園計程車費率調整

「新竹縣市」計程車起程運價仍維持日間100元及夜間120元，續程跳表從250公尺改為200公尺跳5元，延滯計時運價則從現行180秒改為80秒跳5元。



「桃園市」計程車費率也將調整，起跳價從95元降至90元，但續程跳表從每250公尺改為200公尺跳5元，延滯計價從每150秒改為80秒跳5元，12月20日上路的頭一個月新舊表並行，直到明年1月20日轉軌新費率。



▲台61線西濱快速道路區間測速執法設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

7.台61線西濱快速道路 新增區間測速

台61線西濱快速道路122.6K到115.6K北上路段，即苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯，已增設區間測速系統，此外，台61 線苗栗通霄至苑裡南下路段，區間測速系統正建置中，最快12月下旬展開取締執法。

8.赴中國教育交流須提先登錄

教育部委託陸生聯招會首設「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各大學從12月1日起，凡以學校名義組團大陸進行教育交流，都必須事前登錄平台提前報備，目前已建置赴陸教育交流研修學分登錄系統，供我學校上網填報，俾掌握學校交流之學科領域、省分地區分布、及學生人數交流消長等情形，便於教育相關政策制定推動。